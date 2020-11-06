رئيس فولكس واجن يأمل بفوز بايدن بالرئاسة الأمريكية لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أصدر المدير التنفيذي لمجموعة فولكس واجن، هيربرت ديس، تصريحات يعبر فيها بصراحة عن تفضيله لفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية.

ويرى ديس أن بايدن سيدعم استراتيجية فولكس فاجن لدخول العصر الكهربائي، مع خطوات لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية في أمريكا.

كما سيدعم بايدن – في حالة فوزه بالرئاسة الأمريكية- تحفيزات مادية كبيرة لشراء السيارات الكهربائية والبيئية بمختلف أنواعها.

ويُذكر أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يشتهر بعداوته للتجارة الحرة بين أوروبا وأمريكا، ما يمثل ضغوطًا إضافية على صانعات السيارات الأوروبية.