بالأرقام.. شركات تتعافى من كورونا وتخشى الموجة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن مبيعات السيارات السيئة انتهت، في ظل انتعاش مبيعات السيارات بالصين وأمريكا، لكن ذلك قد يواجه صعوبات بسبب موجة كورونا الثانية.

ورفعت شركة تويوتا توقعاتها للأرباح إلى أكثر من المثلين مع تعافى مبيعات الصين من جائحة كورونا، بالإضافة إلى رفع هوندا اليابانية توقعاتها بشأن الأرباح في ظل انتعاش المبيعات بأمريكا والصين



ارتفاع مبيعات تويوتا إلى 9.42 مليون سيارة

ولعام كامل، رفعت تويوتا موتور اليابانية لتصنيع السيارات، اليوم الجمعة، توقعاتها لأرباح التشغيل إلى أكثر من مثليها، إذ انتعشت مبيعات السيارات في الصين من جمود ناجم عن جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من العام الجاري ساهم في انخفاض أرباح الربع الثاني 24%.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها تتوقع الآن أرباحا تشغيلية 1.3 تريليون ين (12.6 مليار دولار) للسنة المنتهية في مارس/آذار 2021، ارتفاعا من 500 مليار توقعتها في السابق. والأرباح التشغيلية للسنة المالية السابقة 2.47 تريليون ين.

ويتجاوز ذلك متوسط تقديرات عند 1.25 تريليون ين لربح سنة كاملة وفق توقعات 26 محللا استطلعت رفينيتيف آراءهم.

وبالنسبة للربع الثاني في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، انخفض الربح التشغيلي إلى 506 مليارات ين من 662.4 مليار في نفس الفترة قبل عام بحسب حسابات رويترز، إذ تراجعت المبيعات في ظل تأثير فيروس كورونا على مستوى العالم.

لكن المدير المالي كينتا كون قال إن الأرقام تُظهر تقدما مقارنة مع الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وقال خلال إيجاز صحفي عبر الإنترنت "إذا قارنت الربع الثاني بالأول يمكنك أن ترى تعافيا جذريا".

وتتوقع الشركة الآن بيع 9.42 مليون سيارة هذا العام، بارتفاع 3.5% عن التوقعات السابقة البالغة 9.1 مليون في العام الجاري، لكن الرقم ما زال يقل عن مبيعات العام الماضي عند 10.46 مليون.

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وعلى الرغم من أن المبيعات ما زالت أضعف من العام الماضي، فإن الطلب انتعش مجددا لا سيما في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتعلق تويوتا ومنافسون آمالهم في التعافي على أنشطة رابحة هناك مع تعافي الصين من الجائحة أسرع من دول أخرى.

وزادت مبيعات السيارات في الصين في المجمل في سبتمبر/أيلول 12.8%، لتسجل ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، على الرغم من أن المبيعات ما زالت منخفضة 6.9% عن نفس الفترة قبل عام.

"هوندا" في نفس الاتجاه

عدلت شركة هوندا موتور اليابانية للسيارات توقعاتها لأرباحها التشغيلية بالنسبة للعام المالي الحالي إلى 420 مليار ين (4.1 مليار دولار) مقارنة بتقديرات سابقة بقيمة 200 مليار ين في أغسطس/آب الماضي، بفضل تعافي مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة.

ورفعت الشركة اليابانية توقعاتها بشأن صافي أرباحها من 165 مليار ين قبل ثلاثة أشهر إلى 390 مليار ين بالنسبة للعام المالي المنتهي في مارس/آذار2021، كما رفعت توقعاتها لحجم المبيعات من 12.8 تريليون ين إلى 13.05 تريليون ين.

ورغم حالة الغموض التي تكتنف سوق السيارات بسبب جائحة فيروس كورونا، قالت هوندا في بيان إن "التباطؤ الاقتصادي يتعافى بصورة أسرع من التوقعات".

وخلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، حققت هوندا أرباحا تشغيلية بقيمة 283 مليار ين، بزيادة نسبتها 28.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت المبيعات بنسبة 2.1% إلى 3.65 تريليون ين.

كما ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال نفس الربع السنوي بنسبة 22.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 240.9 مليار ين.