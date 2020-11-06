نيسان نافارا 2021.. الوحش الياباني الجديد كليا جاهز للانطلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بتصميم خارجي ومميزات داخلية تتواجد لأول مرة، تستعد نيسان لإطلاق نسختين من نيسان نافارا Nissan Navara لعام 2021 بينهما نسخة رياضية.

لم تمنح شركة نيسان Nissan اليابانية نفسها وقتا للراحة بعد إعلانها عن سيارة زد بروتو لتزيح الستار رسميا عن الجيل الجديد من سيارات المهام الشاقة نيسان نافارا Nissan Navara الجديدة كليا.

وبحسب موقع hotcars.com فإن سيارة نيسان نافارا Nissan Navara حصلت على العديد من التحديثات على صعيد معايير السلامة والراحة والتصميم الخارجي والمتانة التي لم تتوافر في مثيلاتها من الطرازات السابقة.

وللوهلة الأولى يستطيع الجميع ملاحظة الاختلاف الكلي لسيارة نيسان نافارا Nissan Navara الجديدة عن جميع النسخ السابقة فقد اكتسب غطاء المحرك المزيد من الطول، بالإضافة إلى تطعيم مقدمة السيارة بشبكة جديدة تمنح المظهر القوي بجانب غطاء المحرك البارز.





وبجانب المصابيح الأمامية المربعة على شكل حرف C ومصابيح الليد LED الخلفية جعلت نيسان Nissan سيارتها الجديدة تبدو أكثر صلابة بمنحها درجة كثيفة من اللون الرمادي الداكن وهو ما جعل الوحش الياباني يلفت الأنظار بسهولة.

وفيما يخص تعزيز قدرات سيارة نيسان نافارا Nissan Navara الجديدة قامت الشركة اليابانية الارتقاء بمستوى أداء سيارتها بإضافة محور خلفي أكثر قوة وزيادة سعة الحمولة وحجم الصندوق الخلفي كما تم إضافة درجة في المصد الخلفي للسيارة.

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ولم تغفل نيسان Nissan تعزيز قدرات الجيل الجديد من سيارات نيسان نافارا Nissan Navara على المناورة وسلاسة الحركة حيث أضافت عمود توجيه جديدا يمنح قائدها مزيدا من الثقة والأمان أثناء القيادة.





داخليا توفر مقصورة سيارة نيسان نافارا Nissan Navara الراحة والهدوء لركابها حيث قامت الشركة اليابانية باستخدام زجاج أكثر كثافة للنوافذ الجانبية والجهة الأمامية للسيارة، كما تتواجد مجموعة من التحديثات التكنولوجية المتعلقة بالأمان والراحة والأداء وتشمل ميزات التنقل الذكي من نيسان وأنظمة السلامة.

نيسان نافارا PRO-4X

ستكون نسخة PRO-4X من نيسان نافارا Nissan Navara رائعة لمحبي المظهر الرياضي، حيث يحتوي مصد السيارة الأمامي على لمسات برتقالية تمنح الانتعاش للمظهر الخارجي للسيارة اليابانية.

كما يتناغم اللون الأسود للشبكة الأمامية والشعار ومقابض الأبواب بمثالية مع لمسات اللون البرتقالي خاصة أن عجلات نسخة نيسان نافارا PRO-4X بحجم 17 بوصة تأتي باللون الأسود ومُصممة لقهر جميع أنواع التضاريس.



