تويوتا تضاعف أرباحها.. السر لدى أمريكا والصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة تويوتا موتور اليابانية، إنها ضاعفت توقعات أرباحها التشغيلية بأكثر من الضعف لتصل إلى (12.6 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.

وأرجعت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان توقعاتها بمضاعفة الأرباح إلى انتعاش مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا.

كما توقعت تويوتا أن يتضاعف صافي أرباحها للعام المالي حتى مارس/أذار 2021 تقريبا إلى 1.42 تريليون ين صعودا من 730 مليار ين كان مقدرا في أغسطس/آب، بينما توقعت أن تحقق مبيعات بقيمة 26 تريليون ين ارتفاعا من 24 تريليون ين.

وقالت تويوتا إن مبيعات السيارات العالمية في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول ارتفعت بنسبة 66% لتصل إلى 1.93 مليون وحدة من 1.16 مليون وحدة في الربع السابق.

تويوتا تغير توقعاتها

ورغم أن أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان توقعت مضاعفة أرباحها، إلا أن التصريحات الأخيرة تعد نقطة تحول بارزة في توقعات الشركة التي كانت في مايو/آيار الماضي متشائمة وتنذر بانهيار كبير في 2020-2021 بسبب وباء كوفيد-19، رغم تسجيل نتائج جيدة للعام المالي الفائت 2019-2020 الذي انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.

وتوقعت"تويوتا" حينها تراجعاً بنسبة 79,5% لأرباحها التشغيلية خلال فترة نشاطها الممتدة بين عامي 2020 و2021، التي انطلقت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، قد تصل قيمته إلى 500 مليار ين (4,3 مليار يورو) وفق بيان.

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كما توقعت أيضا تراجعاً نسبته 19,8% في مبيعاتها العالمية للعام المقبل، قد تصل قيمتها إلى 24 ألف مليار ين (206,8 مليار يورو بحسب سعر الصرف الحالي).

ولم تقدم المجموعة توقعات للأرباح السنوية الصافية، وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء.

وأوضحت تويوتا في بيانها أن وباء كوفيد-19 قد يؤدي إلى "تراجع كبير" في اقتصادات العديد من الدول و"إنتاج ومبيعات السيارات ستتأثر بشدة نتيجة لذلك".

وتنتظر المجموعة "انتعاشاً تدريجياً" للسوق العالمية اعتباراً من النصف الثاني لعام 2020، قبل أن تستعيد في أواخر العام المستويات نفسها لعام 2019.

وأكدت المجموعة أنه نتيجة "لتداعيات كوفيد-19 الكبيرة والمؤثرة والخطيرة"، يتوقع أن يستمر تباطؤ سوق السيارات في الوقت الحالي.

وحققت المجموعة زيادةً بنسبة 10,3 % لأرباحها الصافية في 2019-2020، التي بلغت 2076,18 مليار ين (17,9 مليار يورو).