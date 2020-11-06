تعديل حيوي بنسخة 2021 من هيونداي "Venue".. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة هيونداي عن تدعيمها لأسطول سياراتها من فئات subcompact crossover بطرح نسخة حديثة لعام 2021 من طرازها Venue.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، يشمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021



أجرت هيونداي تعديلات لنسخة 2021 من طراز Venue، أبرزها وقف توفير نسخ من الطراز تعمل بناقل سرعة يدوي، وأصبحت جميع الفئات تعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي، بالإضافة لتعميم الماركة لحزمة أنظمة الأمن والحماية المتطورة التي تشمل كاميرات خلفية لرصد الحركة على كافة فئات الموديل.





الأسعار

بعد ذلك، ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن طراز هيونداي Venue ستتوفر منه للبيع 3 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية، باسم SE تطرح بسعر 19,925 ألف دولار، من بعدها فئة SEL التي تطرح بسعر 20,975 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Denim التي تطرح بسعر 23,225 ألف دولار.

المحرك

تتوفر كافة فئات طراز هيونداي Venue لعام 2021 بمحرك موحد، ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 121 حصان، وتعمل كافة فئات الطراز بناقل سرعة اوتوماتيكي من طراز CVT مزود بـ6 سرعات.





استهلاك الوقود

بعد إقصاء هيونداي لناقل السرعة اليدوي، أصبحت فئات طراز Venue تعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي CVT، وتستهلك من الوقود بهذا الناقل للسرعة معدل جالون لكل 30 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 34 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، وجالون لكل 32 ميل يقطعهم الطراز ما بين الطريقين مجتمعين.

الصالون الداخلي

ويتوفر بالطراز من الداخل مساحة تكفي لـ5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ41.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة اسفل المقاعد تصل لـ43.3 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ38.6 بوصة.

التقنيات

ويحظى طراز هيونداي بنسخته الجديدة بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بانظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام ملاحي متطور.





الأمن والحماية

ذلك بالإضافة لأنظمة أمن تساعد السائق، أبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام الذي تدعمه الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام تنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام منبه للسائق في حالات الغفوة.