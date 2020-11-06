إجبار الوكالات بولاية أمريكية على مشاركة بيانات السيارة مع جميع مراكز الصيانة

الخليج ٣٦٥ نت – صوت أغلب الناخبين في ولاية ماساتشوستس الأمريكية لصالح مبادرة جديدة لمطالبة شركات السيارات والوكالات بتوفير البيانات الميكانيكية لكل سيارة لجميع مراكز الصيانة والسماح بإجراء فحص عبر تطبيق جوال.

ويتهم مناصرو القانون شركات السيارات بعدم توضيح بيانات السيارة بشكل متعمد، ما يؤدي لخيارات صيانة أغلى ثمناً.. ويسمح القانون الجديد بنقل كل هذه البيانات لمراكز الصيانة المستقلة.

في المقابل ردت مجموعة مدعومة من شركات السيارات على المبادرة واتهمتها بمساعدة “الغرباء والمجرمين وقراصنة الإنترنت” للحصول على بيانات السيارة عن بعد واختراق خصوصية ملاك السيارات ومعرفة مواقعهم الحالية.

مع ذلك لنلاحظ أن القانون الذي تم التصويت لصالحه يسمح بمشاركة بيانات السيارات مع الوكالات ومراكز الفحص المستقلة لفترة صيانة مؤقتة فقط في محاولة لتجحيم مخاطر الاختراق الإكتروني.