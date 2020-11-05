وزير الدفاع الأمريكي يستعد للاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر جهز خطاب استقالة من منصبه.

وأضافت أن وزير الدفاع يستعد لتقديم استقالته لأنه توقع إبعاده من منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.



ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا، حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات، ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.