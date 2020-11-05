دي كابريو يتابع الانتخابات الأمريكية من الملعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقام الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو حفلًا داخل ملعب كرة السلة في قصره بلوس أنجلوس بحضور مجموعة من الأصدقاء لمتابعة الانتخابات.

وعادةً ما يستخدم معظم مشاهير هوليوود ملاعب كرة السلة الموجودة في قصورهم الضخمة لممارسة التمارين الخاصة أو للعب مع الأصدقاء.

لكن النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو استخدم ملعبه الرياضي الشخصي في ليلة ٣ نوفمبر/تشرين الثاني في أمر مختلف وهو تدعيم الديمقراطية.

فبينما كانت أمريكا كلها تتعرق من التوتر أثناء مشاهدة نتائج الانتخابات الرئاسية، تابع دي كابريو النتائج وهي تتكشف من فناء منزله الخلفي بشكل مريح، حيث قام بتحويل ملعب كرة السلة الموجود في قصره في مجمع "هوليوود هيلز" السكني إلى حفل لمتابعة نتائج السباق الرئاسي، وقام بدعوة مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين، بما في ذلك فينسينت لاريسكا.

وقام نجم "وولف وول ستريت" بوضع شاشة تلفزيون ضخمة في ملعب كرة السلة الموجود داخل منزله وذلك للتمكن من متابعة نتائج الانتخابات في الهواء الطلق، حسبما قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واشترى نجم هوليوود، المعروف بامتلاكه للعديد من العقارات في لوس أنجلوس، هذا المنزل في الأصل في التسعينيات من المغنية الأمريكية مادونا مقابل مليوني دولار وقام بدمجه مع منزل مجاور للحصول على منزل أكبر حجمًا وأكثر إثارة للإعجاب يضم غرفة عرض وبار، وصالة رياضية، ومسبح ضخم ومرآب تحت الأرض، كما أن ملعب كرة السلة، الذي تم بناؤه في عام ٢٠٠٤، هو أيضًا على ما يبدو المكان الذي يذهب إليه الممثل للترفيه عن نفسه وعن ضيوفه.

ولم يكن دي كابريو مجرد متابع للسباق الرئاسي لعام ٢٠٢٠ فحسب، ولكنه ساعد أيضًا بنشاط في تشجيع الناخبين على التصويت قبل يوم الانتخابات.

وتعاون دي كابريو، يوم الإثنين الماضي، مع الناشط على موقع "يوتيوب" ديفيد دوبريك، في مبادرة لتسجيل الناخبين، وطلب من المعجبين تحميل تطبيق Outvote (تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية لأصدقائهم لتذكيرهم بالتصويت في الانتخابات) وإرسال رسالة نصية إلى ٥ أصدقاء من خلال التطبيق قبل نهاية يوم الانتخابات، وذلك للحصول على فرصة للفوز حيث سيحصل ناخب واحد محظوظ على فرصة لقضاء يوم كامل مع دي كابريو في لوس أنجلوس بعد انحسار الوباء.