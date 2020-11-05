فورد اكسبيديشن 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لفورد اكسبيديشن 2022 المحدثة، مع تركيزنا على الداخلية بشكل خاص، والتي حصلت على شاشة رأسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية.

يبدو أن الشاشة مأخوذة مباشرة من ماخ إي الكهربائية، ومن المتوقع مشاركة تقنيات ومزايا أخرى بين السيارتين.

كما من الواضح أن فورد تهدف لتمييز داخلية اكسبيديشن 2022 عن فورد F-150 المماثلة لها حالياً عبر تحديث التصميم العام للمقصورة، وسنعلم المزيد مع اقترابنا من تدشين السيارة.