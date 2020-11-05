- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور تجسسية لفورد اكسبيديشن 2022 المحدثة، مع تركيزنا على الداخلية بشكل خاص، والتي حصلت على شاشة رأسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية.
يبدو أن الشاشة مأخوذة مباشرة من ماخ إي الكهربائية، ومن المتوقع مشاركة تقنيات ومزايا أخرى بين السيارتين.
كما من الواضح أن فورد تهدف لتمييز داخلية اكسبيديشن 2022 عن فورد F-150 المماثلة لها حالياً عبر تحديث التصميم العام للمقصورة، وسنعلم المزيد مع اقترابنا من تدشين السيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد اكسبيديشن 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.