المرور سيرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق بهذه المدن

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد بدء⁩ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه سيتم بدء الرصد الآلي بعد 6 أيام في الرياض وجدة والدمام، مؤكدة أنه ستُستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”؛ لرصد السيارات المخالفة وتصويرها.الطريق.

وجاء في التغريدة: “سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي⁩ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض – الدمام – جدة)”، موضحة أن هذه المخالفة تتسبب في تعطل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر.