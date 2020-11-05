المرور سيرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق بهذه المدن

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في الرياض وجدة والدمام.
وأشارت إدارة المرور إلى أنه سيتم بدء الرصد الآلي بعد 6 أيام في الرياض وجدة والدمام، مؤكدة أنه ستُستخدم في عملية الرصد أجهزة تقنية ذكية طورتها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”؛ لرصد السيارات المخالفة وتصويرها.الطريق.
وجاء في التغريدة: “سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق وذلك بعد سبعة أيام في (الرياض – الدمام – جدة)”، موضحة أن هذه المخالفة تتسبب في تعطل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر.
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