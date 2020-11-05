تعرف على خطوات تصحيح اسم السيارة في الاستمارة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن طريقة تصحيح اسم السيارة حال كتابته بالخطأ في الاستمارة. وتساءل المواطن في استفساره عن الإجراءات اللازمة لتصحيح اسم السيارة بعد أن تمت كتابته بالخطأ في الاستمارة، وأجاب المرور موضحاً أن الخطوات تتلخص في خطوتين فقط: “أخي الكريم، تفضل بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلبك”.

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