موجز الخليج 365 للسيارات.. أسعار تويوتا كامري وقدرات نيسان ألتيما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
قبل أن تقرر البحث عن إطارات مستعملة لسياراتك عليك أولا أن تتأكد من الدولة التي تقيم فيها تتيح هذه التجارة أم لا؟
ينجذب المقبلون على اقتناء سيارة للمرة الأولى نحو فئات هاتشباك، كونها صغيرة الحجم، وتتمتع بالخصوصية، مع القوة الرياضية أيضا.
عززت تويوتا اليابانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان لعام 2021، بنسخة هي الأحدث من "كامري" المميز.
يضم عالم صناعة السيارات ثنائيات تنافسية فيما بين ماركاته استمرت لعقود، وجعلت من هذه الماركات ألد الخصوم في مختلف الأسواق.
قدمت نيسان نسخة جديدة من طراز "ألتيما" لعام 2021، بقدرات مميزة تمكنه من المنافسة في مواجهة موديلات مثل هوندا أكورد و مازدا 6.
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