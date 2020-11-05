نيسان "ألتيما" 2021.. سيارة بقدرات خاصة لمنافسة هوندا أكورد ومازدا 6

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت نيسان نسخة جديدة من طراز "ألتيما" لعام 2021، بقدرات مميزة تمكنه من المنافسة في مواجهة موديلات مثل هوندا أكورد و مازدا 6.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة، تشمل الكشف عن قوة محركه، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها وما يتوفر منه من فئات.

الجديد بنسخة 2021



كان أبرز ما أجري من تعديلات على طراز التيما لعام 2021، وقف نيسان لطرح فئات الطراز المتقدمة، بالمحرك التوربيني ذو سعة 2.0 لتر الذي كان متوفرا ضمن الخيارات، واستبدلته بمحرك VC توربيني، يتوفر كخيار إضافي فقط لفئة SR الرياضية.





الأسعار

وسيتوفر من طراز نيسان "ألتيما" لعام 2021 خمسة فئات بأسعار مختلفة للبيع، الفئة الافتتاحية باسم S، ستتوفر بسعر 25,225 ألف دولار، ثم فئة SV التي تطرح بسعر 26,325 الف دولار، من بعدها فئة SR التي تطرح بسعر 27,125 ألف دولار، ثم فئة SL بسعر 30,915 ألف دولار، وأعلى فئة ستطرح من الطراز هي فئة Platinum بسعر 35,025 ألف دولار.

المحرك

تطرح الفئات الافتتاحية من الطراز بمحرك ذو سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 188 حصان، ويتور للطراز خيارات أخرى من المحركات، أحدها ينتج قوة 248 حصان، وخيار أخر، هو محرك VC-Turbo بسعة 2.5 لتر.





Advertisements

استهلاك الوقود

يستهلك الفئات العاملة من الطراز بمحرك ذو سعة 2.5 لتر جالون لكل 28 ميل على الطريق بالمدن، وجالون لكل 39 ميل على الطريق السريع.

والفئة العاملة بمحرك VC-Turbo تستهلك جالون لكل 25 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 34 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع.

الصالون الداخلي

يكفي الطراز بمساحة داخلية لـ5 ركاب، وتتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية تصل لـ43.8 بوصة، ومساحة أعلى المقاعد تصل لـ39.2 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر به مساحة أسفل المقاعد الأمامية تصل لـ35.2 بوصة، ومساحة أعلى المقاعد تصل لـ36.6 بوصة.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي من ماركة BOSE مكون من 9 مكبرات صوتية.





الأمن والحماية

ويتوفر بالطراز أنظمة أمن مساعدة للسائق، أبرزها نظام للحفاظ على المسار، ونظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.