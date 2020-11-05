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كريم نجار: وقف التعامل مع أي موزع معتمد حال إثبات تلاعبه بأسعار سيارات سكودا

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كتب: باسل الحلواني

قال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامتي سكودا وسيات في مصر، إنه أصبح واجب على الجميع التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس".

 

صرح "نجار"، بأن "كيان" قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار

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أعلى من سعر الوكيل "أوفر برايس"، مشددًا على وقف التعامل الفوري مع من سيثبت عليه التلاعب في الأسعار.

 

وطالب المستهلك المصري، عدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلًا ليستلم

سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.

 

أضاف أنه يتواصل بشكل دائم مع المصنع، لتوفير احتياجاتها من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة ، خصوصًا أن بعض مصانع مكونات الإنتاج تواجه تعثرت في إمدادا المصنع، ما يؤثر بالطبع في الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.

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