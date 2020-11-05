كتب: باسل الحلواني
قال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامتي سكودا وسيات في مصر، إنه أصبح واجب على الجميع التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس".
صرح "نجار"، بأن "كيان" قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار
وطالب المستهلك المصري، عدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلًا ليستلمسيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.
أضاف أنه يتواصل بشكل دائم مع المصنع، لتوفير احتياجاتها من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا، خصوصًا أن بعض مصانع مكونات الإنتاج تواجه تعثرت في إمدادا المصنع، ما يؤثر بالطبع في الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم نجار: وقف التعامل مع أي موزع معتمد حال إثبات تلاعبه بأسعار سيارات سكودا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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