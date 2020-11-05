"كيان إيجيبت" تزيح الستار عن سكودا OCTAVIA A8 2021.. ننشر المواصفات والأسعار

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا في مصر، عن سيارتها OCTAVIA A8 2021 الجديدة كليًا التي أتت بمجموعة من المواصفات المتميزة لفئة السيارات السيدان من حيث الأبعاد والمحرك ووسائل الأمان والتصميم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الشركة الدائم نحو عرض كل ما هو جديد من طرازات العلامة التجارية الشهيرة سكودا لإرضاء عملائها ومواكبة أحدث التطورات في الطرازات الحديثة.

مبيعات سكودا في مصر

وكانت مبيعات سكودا مصر قد شهدت طفرة كبيرة في مبيعات السيارات الملاكي منذ الربع الأول من العام 2020، ومنها تصدر سكودا كودياك قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر في النصف الأول من العام الحالي 2020 رغم الأزمة الطاحنة التي لحقت بسوق السيارات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى قيام "كيان إيجيبت" بطرح أكثر من طراز في الفترة القصيرة المنقضية عقب رفع بعض الإجراءات الاحترازية وعودة العمل بشكل طبيعي مرة أخرى لكافة فروع ومراكز سكودا ووكلائها.

كريم نجار: "كيان" عبرت أزمة كورونا رغم التحديات

وأكد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان للتجارة والاستثمار، "أن الشركة عبرت أزمة كورونا برغم التحديات التي شهدتها الفترة الماضية وبرغم الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات المصري بشكل عام ولكن شركة "كيان إيجيبت" مازالت ملتزمة نحو السوق المصري و عملائها بتوفير كافة احتياجاتهم من قطع الغيار و الموديلات الجديدة و الموديلات الأكثر مبيعا رغم انخفاض الحصص الاستيرادية و توقف بعض المصانع الاوربية عن نشاطها أثناء الازمة و لكننا بالسوق المصري أظهرنا كافة احترامنا والتزامنا الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي متبعين إرشادات الحكومة المصرية في ذلك بخفض أسعار المنتجات الأوروبية و توفير منتجاته للسوق المحلى و مازلنا نواجه تحديات كبيرة".

أوضح "نجار"، "أنه بالرغم من توقع ارتفاع الأسعار للعام القادم إلا أن الشركة تقوم بتوفير كافة خدمات بعد البيع والصيانة الدورية وقطع الغيار دون أي زيادة ملحوظة للعام 2020 وذلك رفقا بمتطلبات عملائنا والظروف الاقتصادية وتحملت الشركة كافة الأعباء سواء التشغيلية أو الخاصة بالموظفين حرصا منها على استقرار الشركة و دعم السوق الوطني حتى نعبر آمنين رغم الأزمة وصرح نجار ان الشركة مستمرة في الكشف عن موديلات جديدة

من السيارة سكودا حتى نهاية العام 2020".

الأبعاد الخارجية و المحرك



تتميز OCTAVIA A8 2021 بطول 4,689 مم وعرض 2,686 مم وارتفاع 1470 مم، أما سعة الشنطة الخلفية تبلغ (600 لتر).

مواصفات سكودا OCTAVIA A8 2021

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا 2021 بثلاثة إصدارات، وتنشر "سيارات الوفد"، مواصفتها كالتالي.

الإصدار الأول OCTAVIA A8 AMBITION

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بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثانية.

وتتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية ، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات Velorum Sport من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة 202/60 R16 ، وخاصية Kessy Go "Start Engine" بالإضافة إلى نظام SWING infotainment system بشاشة مقاس 8.25 بوصة ، كما تتميز بوجود شاحن لاسلكي للموبايل Wireless Charger “” بالإضافة إلى نظام Shift by wire.

الإصدار الثانيPLUS OCTAVIA A8 AMBITION

جاء الإصدار الثاني للسيارة بنفس مواصفات الإصدار الأول فيما يخص المحرك والعزم ناقل الحركة واستهلاك الوقود والتسارع ولكن تتميز PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات Pulsar Aero مقاس 17 بوصة ذات لونين 205/55 R17، ومصابيح أمامية بتقنية Full LED MATRIX مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LEDمع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية من SKODA.



الإصدار الثالث OCTAVIA A8 RS



يأتي بمحرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245

“حصان”، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 6.7 ثانية، وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات والكماليات الرياضية مثل الكراسي والتعليق الرياضي.

وتتميز بوسادة هوائية جانبية في الأمام مع وسادة هوائية ستائرية ووسادة هوائية مركزية، ونظام التعليق الرياضي RS (-15 مم)، وخاصية اختيار وضع القيادة" بما في ذلك ممتص الصدمات التقليدي، و عجلات عجلات ألمنيوم رياضية قياس 19 بوصة Black Altair / Silver 225/40 R19، و مصدات أمامية بتصميم RS و شبكة أمامية RS سوداء مع شعار RS وجناح خلفي أسود، بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية بتصميم خلفية RS و Wireless SMART LINK + "لأجهزة Apple" وسلكي لنظام Android كما تتميز بوجود مستشعرات الضوء والمطر و نظام غسيل المصابيح الأمامية ، مع مؤشر مستوى سائل الغسيل و تحرير المقعد الخلفي ميكانيكيًا.

وسائل الحماية والأمان

زودت SKODA OCTAVIA A8 2021 بحزمة من المواصفات القياسية ووسائل الحماية والسلامة مثل والوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح، وتجهيزات لمقاعد الأطفال، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتدعم بالنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة. ومصابيح LED امامية وخلفية وإضاءة بأشعة منخفضة تتمتع بخاصية Matrix لأول مرة كما هي موجودة بالمصابيح الأمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها»

أنظمة الترفيه

وعن أنظمة الترفيه بالسيارة فهي عديدة، أبرزها شاشة 8 بوصة تعمل باللمس مزودة بنظام بنظام المعلومات والترفيه SWING SmartLink + "Apple Car Play و Android Auto" مع حزمة الصوت سكودا مع 8 مكبرات الصوت، ونظام بلوتوث لعرض تطبيقات الهواتف على شاشة العرض، و نظام توزيع الصوت وصلة AUX، بطاقة الذاكرة SD، وUSB به 5 منافذ، و (2x) USB أمامي ، (2x) USB في الخلف (مسند الذراع الأوسط) و (1x) USB في مرآة الرؤية الخلفية و نظام تكييف هواء ثلاثي التحكم بالإضافة الي العناية الجوية و إعادة تدوير الهواء و استشعار الرطوبة وعجلة قيادة متعددة الوظائف بالإضافة إلى المقاعد الرياضية المريحة المصنعة بأجود الخامات قابلة للتعديل مع دعم أسفل الظهر.

أسعار OCTAVIA A8 2021

يصل سعر السيارة فئة AMBITION إلى 399,999 أما الإصدار AMBITION Plus يصل إلى 449,999 والسيارة OCTAVIA A8 RS تقدر بـ 649,999 وتقدم جميع الفئات بضمان ٣ سنوات أو ١٠٠ ألف كم أيهما أقرب.