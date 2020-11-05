سانغ يونغ ريكستون 2021 فيس ليفت تكشف نفسها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت سانغ يونغ الستار رسمياً عن ريكستون 2021 فيس ليفت بتحديثات خارجية للشبك الأمامي. كما حصلت السيارة على مصابيح أمامبية LED محدثة ومصابيح خلفية ومصدات جديدة. Advertisements وتشمل التحديثات الداخلية مقود جديد ولوحة عدادات رقمية وأنظمة سلامة ومساعدة سائق جديدة. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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