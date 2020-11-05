“رسمياً” السعودية تستضيف سباق فورمولا 1 لعام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن استضافة السعودية بشكل رسمي لسباق فورمولا 1 في الموسم المقبل 2021.

إذ أضيفت السعودية على جدول فورمولا 1 لموسم 2021، وذلك حسب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، على أن يُستضاف السباق في مدينة جدة يوم 28 نوفمبر 2021.

يذكر بأن المملكة استضافت العديد من الفعاليات الرياضية على مدار الأشهر الماضية، وذلك يتضمنه سباق فورمولا إي ورالي داكار والسوبر الإيطالي والإسباني ومنافسات مصارعة حرة.

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وتعليقاً على ذلك، صرح وزير الرياضة السعودي قائلاً: “اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص، وفي كل القطاعات الأخرى في ظل القيادة الرشيدة، الأحداث العالمية هي أحد ركائز رؤية المملكة 2030، وإضافة هذه الفعالية لحزمة من الفعاليات التي تستضيفها المملكة، يضيف إلى مكانتها واستعدادها لاستضافة الفعاليات”.

وتابع قائلاً: “هذه الاستضافات هي مكملة لحزمة من الاستضافات التي تمت في السنوات الماضية، وقبل أكثر من عام بدأت الاجتماعات والنقاشات من أجل استضافة هذا الحدث الكبير”.