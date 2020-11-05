أبرز الثنائيات التنافسية في عالم السيارات.. سباق بين أقوى الخصوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضم عالم صناعة السيارات ثنائيات تنافسية فيما بين ماركاته استمرت لعقود، وجعلت من هذه الماركات ألد الخصوم في مختلف الأسواق.

وجمع موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قائمة مميزة تكشف عن أبرز الثنائيات التنافسية في تاريخ صناعة السيارات.

وضمت القائمة ثنائية بينتلي ورولز رويس، التي طالما كانت من أبرز الثنائيات التنافسية في سوق السيارات الفخمة والفارهة، وكونهما ماركتين بريطانيتي الأصل، زاد من حدة هذه المنافسة، مع العلم أنه منذ عام 1931 وحتى عام 1998، كانت ماركة بينتلي تابعة لماركة رولز رويس

وفي الوقت الحالي تتبع ماركة بينتلي مجموعة فولكسفاجن، في حين تتبع رولز رويس، ماركة بي إم دبليو الألمانية.





الثنائية التي تليها، كانت بي إم دبليو في مواجهة مرسيدس، وهو الصراع الذي يمتد لعقود بين أعرق ماركات سيارات في ألمانيا والعالم، ويصل في حدته للسخرية التي تمارسها الماركتان من منتجات بعضهما في إعلاناتهما الترويجية.

ودائما ما كانت تضع مرسيدس خطتها التصنيعية، وما تقدمه من موديلات بناء على ما تطرحه بي إم دبليو والعكس صحيح.





وفي صراع السيارات الرياضية الخارقة، كشف موقع "أوتو كار" ضمن قائمته منافسة شرسة جمعت بين بوجاتي وماركة Koenigsegg، على تقديم أسرع السيارات على وجه الأرض، غير أن بوجاتي كانت تحظى بالأفضلية في أغلب الحالات لما تقدمه من سيارات خارقة لا تضاهى.





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وضمن سوق السيارات الـSUV، تشهد الصناعة منذ عقود منافسة أمريكية أمريكية بين ماركة كاديلاك وماركة لينكولن، المصنعتين للسيارات SUV الفخمة، غير أن كاديلاك تحظى بشعبية جارفة اكتسبتها بما تطرحه من سيارات تعد قصورا متنقلة على عجلات.





وفي إطار سباقات السيارات، كان هناك صراع آخر شهدته الصناعة على مدار عقود، يجمع بين فيراري وفورد، وكان هذا الصراع من أشهر الصراعات في صناعة السيارات حول العالم، حتى أنه طرح عنه فيلم سينمائي بعنوان FORD VS FERRARI، من بطولة كريستيان بيل ومات ديمون.

وصراع آخر كانت فيراري طرفا فيه عبر سنوات عديدة، كان الطرف الآخر به، ماركة لامبورجيني الإيطالية، إذ كانت تتنافسا على تصنيع السيارات الرياضية الفارهة على مدار تاريخهما الحافل.





والمنافسة الفرنسية الفرنسية التي كشف عنها الموقع وتعود لسنوات طويلة أيضا، كانت بين ماركة بيجو وماركة رينو الفرنسيتين، وشمل هذا الصراع وضع الماركتين لخطط تصنيعية تتمحور حول ما تقدمه كل واحدة منها للأسواق من موديلات.





واختتم الموقع القائمة، بأقوى ماركة سيارات منافسة في العالم حاليا وهي ماركة تسلا، التي تتربع على عرش ماركات صناعة السيارات الكهربائية وينافسها في المقابل كافة ماركات صناعة السيارات الأخرى من مختلف الجنسيات منذ تقديمها لطراز رودستر عام 2006.



