مواصفات وأسعار تويوتا كامري 2021.. اختفاء الفئة L

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عززت تويوتا اليابانية أسطولها من السيارات التابعة لفئة سيدان لعام 2021، بنسخة هي الأحدث من "كامري" المميز.

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من تويوتا كامري، يشمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات.



الجديد بنسخة 2021



أجرت تويوتا تعديلات طفيفة على نسخة كامري لعام 2021 مقارنة بالنسخ السابقة، وتخلت عن فئة من فئات الطراز وهي فئة L التي لن تتوفر لعام 2021، لتكون فئة LE هي الفئة الافتتاحية والأرخص التي تتوفر منه للبيع.

الأسعار

يتوافر طراز كامري 2021 بخمس فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة LE التي ستتوفر بسعر 26 ألف دولار.

وستطرح فئة SE بسعر 27 ألف دولار، ثم فئة XLE التي ستتوفر بسعر 30 ألف دولار، ثم فئة XLE التي ستطرح بسعر 30,500 دولار.

من بعدها فئة XSE التي ستطرح بسعر 31 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة TRD، التي ستتوفر بسعر 32 ألف دولار.





المحرك

تتوفر كافة فئات كامري بمحرك موحد، بسعة 2.5 لتر لفئاته الافتتاحية، ينتج قوة 203 أحصنة، في حين تتوفر فئة TRD الأعلى من الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان.

Advertisements

استهلاك الوقود

تستهلك الفئات العاملة بمحرك سعة 2.5 لتر من طراز كامري معدل جالون لكل 29 ميلا يقطعها الطراز على الطريق بالمدن.

في حين تستهلك الفئة العاملة بمحرك V6 جالونا لكل 22 ميلا على الطريق بالمدن.





الصالون الداخلي

رشح الموقع فئة SE، كأفضل فئة من حيث الرحابة والراحة الداخلية بين فئات طراز كامري 2021، وأفاد بأن الطراز يحظى بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر به مساحة أسفل المقاعد تصل لـ 42.1 بوصة، ومساحة أعلى المقاعد تصل لـ 38.3 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة أسفل المقاعد تصل لـ 38.0 بوصة، ومساحة أعلى المقاعد تصل لـ 38.0 بوصة.

التقنيات

وستوفر بالطراز منظومة تقنية تشمل شاشة عرض تعمل بتقنية Entune بقياس 3.0 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو لكافة الفئات.





الأمن والحماية

كما ستتوفر بالطراز أنظمة أمن وحماية لمساعدة السائق، أبرزها، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.