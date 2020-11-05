قائمة بأفضل سيارات الـ"هاتشباك" تصلح للقيادة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينحذب المقبلون على اقتناء سيارة للمرة الأولى نحو فئات هاتشباك، كونها صغيرة الحجم، وتتمتع بالخصوصية، مع القوة الرياضية أيضا.

وقدم موقع "أوتو كار"، في تقرير مميز، مجموعة من الموديلات التي يحتذى بها عند شراء سيارة ضمن فئة هاتشباك، وأوضح أن هذه الأمثلة من الموديلات هي أفضل نماذج يعتد بها ضمن هذه الفئة.



بدأ الموقع قائمته بطراز Abarth 500، وتحديدا نسخته التي قدمت للأسواق عام 2009، وتعمل بمحرك يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.

من ماركة ألفا روميو، جاءت ضمن القائمة، سيارة من أبرز الموديلات المطروحة ضمن فئة هاتشباك، وهي طراز Giulietta Cloverleaf، الذي طرح بمحرك توربيني قوي ينتج قوة 235 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.8 ثانية.

ومن ماركة أودي، نصح الموقع بشراء طراز هاتشباك من نفس نوعية طراز أودي S3 الألماني، الذي طرح بمحرك سعة 2.0 لتر ينتج قوة 261 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا خلال 5.7 ثانية.

وطراز آخر نصح أوتو كار، بشراء ما هو على شاكلته، من بي إم دبليو وهو موديل 130i، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 262 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

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ومن ماركة سيتروين الفرنسية، جاء ضمن القائمة، طراز DS3 DSport، وهو من أبرز السيارات الفرنسية التي طرحت ضمن فئة هاتشباك، ويعمل بمحرك ذي معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.3 ثانية.

ومن ماركة فورد، نصح موقع "أوتو كار" باقتناء موديلات من نفس نوعية طراز Fiesta ST الذي طرحته فورد بمحرك تتراوح قوته ما بين 180 و200 حصان.

ومن فورد أيضا، نصح الموقع البريطاني باتخاذ طراز فوكس ST مثلا يحتذى به عند اقتناء سيارة تابعة لفئة هاتشباك، وكانت قد طرحت فورد هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 221 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.5 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بطراز هوندا سيفيك Type R FN2، الذي يعتبر أبرز طراز هاتشباك على مستوى العالم، من مختلف أجياله، والذي طرحته هوندا بمحرك مميز سعة 2.0 لتر.



