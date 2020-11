نيسان نافارا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت نيسان نافارا 2021 على تحديثات جديدة للمصابيح الأمامية والنهارية والشبك الأمامي ومصابيح LED الخلفية لإضافة مظهر أكثر عصرية على البيك أب.

كما حصلت نافارا على فئة رياضية جديدة بإطارات للتضاريس الوعرة ولمسات سوداء وبرتقالية، كما قامت نيسان بتحسين نظام التعليق ومساحة الصندوق الخلفي.

كما تم تحسين سرعة استجابة نظام التوجيه، وإضافة عدد من المزايا التقنية الجديدة التي تشمل التحذير المبكر من الاصطدام وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي.

وتشمل مواصفات الداخلية شاشة 8 إنش محدثة لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية 7 إنش، وتستمر البيك أب بمحرك ديزل 2.3 لتر تيربو مزدوج بقوة 188 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 7 سرعات.

Advertisements

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin