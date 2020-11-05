5 نصائح قبل شراء إطارات سيارات مستعملة.. بعض الدول تحرم بيعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أن تقرر البحث عن إطارات مستعملة لسياراتك عليك أولا أن تتأكد من الدولة التي تقيم فيها تتيح هذه التجارة أم لا؟

وتحرم بعض الدول حول العالم بيع وشراء الإطارات المستعملة للسيارات في حين تبيح بعض الدول الأخرى ذلك، مثل المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع "أوتو كار" فإن تجارة بيع وشراء الإطارات المستعملة في بريطانيا تبلغ معدلاتها حاليا ما يزيد على 5.5 مليون إطار سنويا.

ولتلك الدول التي تتاح بها عملية شراء وبيع مثل هذه الإطارات، قدم الموقع البريطاني بعض النصائح، لمعرفة مميزات وعيوب هذه الإطارات، بالإضافة لتوضيح الطرق المثلى لاختيارها عند الشراء.

المميزات

تحدث الموقع في البداية عن مميزات الإطارات المستعملة في شرائها واستخدامها، وأوضح أن أبرز مميزات هذا النوع من الإطارات هو تكلفته الزهيدة، التي تكون أقل بكثير من تكلفة شراء إطارات جديدة.

بالإضافة لأن الاتجاه لشراء إطارات مستعملة، قد يسهل على المشتري اقتناء إطارات من ماركات فخمة، بتكلفة مخفضة، تكون في نفس تكلفة الإطارات الجديدة من ماركات متدنية، مع مراعاة معرفة العمر الافتراضي لها ومعدل استخدامها.

ونصح الموقع بالاتجاه لشراء الإطارات المستعملة من الماركات الألمانية، لسمك المطاط بها، الذي يكون عمره دائما أطول من غيرها مثل البريطانية على سبيل المثال.





العيوب

تحدث الموقع بعد ذلك عما يتمثل من عيوب في اقتناء إطارات مستعملة، وأول وأهم عيب هو السلامة، إذ إن الإطارات المستعملة دائما ما تتعرض للتهديد على الطريق للاهتراء أو القطع بسبب استخدامها.

إضافة إلى أنه المصدر الرئيسي لشراء الإطارات المستعملة، هو مالك آخر لسيارة قرر التخلص من إطارات سياراته لسبب هو الأكثر تكرارا، وهو شكوكه حول سلامتها بعد طول استخدام.

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وأشار الموقع مع التحذير إلى أنه من الأخطاء الشائعة التي يتعرض لها المقبلون على شراء سيارة مستعملة، هو الاحتفاظ بما فيها من إطارات، ونصح الموقع بالتغيير الفوري للإطارات بالسيارات المستعملة فور اقتنائها.





كيفية الشراء

تحدث الموقع بعد ذلك عن الخطوات المثلى التي يجب أن يتبعها المقبلون على شراء إطارات مستعملة إذا لزمهم الأمر، وقال إن النصيحة الأولى هي شراء الإطارات من وكيل حسن السمعة في هذا المجال.

النصيحة الثانية هي معرفة كل ما يمكن معرفته عن تاريخ الإطارات المستعملة، متى كان استخدامها الأول والفترة التي استخدمت بها حتى تم استبدالها.

النصيحة الثالثة، البحث دائما عند الشراء عن إطارات مستعملة من ماركة مرموقة، والابتعاد عن شراء إطارات مستعملة من ماركات متدنية.

النصيحة الرابعة هي شراء الإطارات المستعملة زوجيا وليس فرديا، حتى تكون متطابقة في القياس والعمر ومعدل الاستهلاك.

النصيحة الخامسة، تفحص الإطارات جيدا عند شرائها، للتأكد من عدم وجود أي قطع بها أو عملية إصلاح قطع قديم.

والنصيحة الأخيرة هي في حالة أن أثار الإطار المستعمل أي شكوك في نفسك لا تشتره تحت أي ظرف.



