نيفادا "الحاسمة".. هل تحمل بايدن إلى البيت الأبيض؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار الأمريكيين والعالم أجمع صوب ولاية نيفادا التي أصبحت لها كلمة الفصل في سباق الانتخابات الرئاسية في ظل تقدم المرشح الديمقراطي جو بادين على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.



ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

وتتبقى 5 ولايات لم يتم الحسم فيها حيث تتواصل عملية فرز الأصوات وهي جورجيا (16 صوتا) وكالورينا الشمالية (15) وبنسلفانيا (20) وألاسكا (3) ونيفادا (6)، ويتقدم ترامب في الأربع الأولى فيما يتفوق بادين في الأخيرة والتي تكفيه لاقتناص الفوز.

وحتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش يتفوق بايدن على ترامب في نيفادا بنسبة 49.3% مقابل 47.7% للأخير بعد فرز نحو 86% من أصوات، هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

وقالت السلطات المحلية في البداية صباح الأربعاء إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس.

وفي ألاسكا لم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

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أما في جورجيا تم فرز 94 بالمائة من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي وتصوت عادة للجمهوريين.

ويتصدر ترامب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء لكنه تراجع الأربعاء وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50% من الأصوات مقابل 48.8% لمنافسه بايدن.

وفي بنسلفانيا تم تعداد 86% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وترامب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء بنسبة 51.4% مقابل 47.3% لبايدن، لكن ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديمقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

أما في كارولينا الشمالية فقد تم فرز 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

وحاليا يتقدم ترامب 50.1% على بايدن 48.6% لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي الثالث من نوفمبر، تقبل حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.