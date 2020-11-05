مصر تقتنص المركز الثاني بقائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للسيارات

كتب: باسل الحلواني

شهدت مبيعات السيارات بالسوق المصرية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على قطاع السيارات في مصر والعالم.

وبلغ معدل النمو في سوق السيارات المصرية 29.3%، خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر الماضى، بإجمالي مبيعات بلغ 147 ألف سيارة، فيما بلغت المبيعات الخاصة بشهر سبتمبر فقط21 ألف سيارة.

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ووفقاً لوكالة فوكاس تو موف، فإن مصر تمكنت من اقتناص المركز الثانى، بقائمة الدول العربية الأعلى مبيعاً للسيارات، خلال الفترة نفسها، محققة نمواً بلغ 29.3%، بإجمالي 146 ألفًا و950 سيارة، مقارنة بمبيعات الفترة ذاتها من 2019، والتى بلغت 113 ألفًا و650 وحدة.