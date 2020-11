شفروليه تاهو وسوبربان 2021 بخيارات إضافية ترفع قوتهما

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك كل من شفروليه تاهو وسوبربان 2021 قدرات مُميزة، لكنها ليست سيارات عالية الأداء بالمعنى الحرفي، وها هو قسم شفروليه بيرفورمانس يوفر بعض الأجزاء الإضافية التي تُعطي السيارة المزيد من القوة.

في البداية، تحصل محركات V8 سعة 5.3 لتر و 6.2 لتر على مُحسن سحب هواء بسعر 625 دولار (2,350 ريال) يجعل تنفس المحرك الصغير أفضل بنسبة 13% والكبير بنسبة 17%، وهناك أيضاً نظام عادم جديد يرفع قوة محرك V8 سعة 6.2 لتر بـ 11 حصان و8.1 نيوتن.متر، والمحرك V8 سعة 5.3 لتر يكتسب قوة 7 حصان و5.4 نيوتن.متر من عزم الدوران مع أنبوب عادم جانبي منفرد، أو 4 حصان و2.7 نيوتن.متر، مع أنابيب عادم مزدوجة.

ولتعزيز قدرات الكبح في سيارات الاس يو في كبيرة الحجم، فتتوفر السيارات بمكابح محسنة، والتي تشتمل على مكابح بريمبو بستة أقراص في الأمام مقابل 2,895 دولار (10,850 ريال)، ومكابح خلفية بنفس اللون مقابل 575 دولار (2,150 ريال).

Advertisements

تتوفر كل من سوبربان وتاهو أيضاً بنظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات يُوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة، بالإضافة إلى نظام تحكم مغناطيسي بالقيادة، ونظام تعليق تكيفي بشكل اختياري لتجربة قيادة أكثر فخامة، ويتوفر للمشترين أيضاً الحصول على ما يصل إلى خمس شاشات، بما في ذلك أجهزة قياس رقمية.

في الختام، يُذكر أن سيارات الاس يو في الجديدة تتوفر أيضاً بمحرك دوراماكس تيربو ديزل سعة 3 لتر بقوة 277 حصان و623 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، علماً بأن تاهو 2021 يبدأ سعرها لدى وكالة الجميح من 229,885 ريال سعودي.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin