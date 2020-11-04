موجز الخليج 365 للسيارات.. أرباح BMW وأسعار تويوتا CH-R

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. ضمن فئات الـ SUV صغيرة الحجم، تطرح تويوتا اليابانية ضمن أسطولها لعام 2021، نسخة حديثة من طرازها المميز C-HR. أعلنت شركة "بي إم دبليو" تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري بفضل انتعاش الطلب في الصين. تطرح شركة تويوتا الجيل الجديد من أيقونتها Mirai، المعتمدة على وقود الهيدروجين خلال الشهر الجاري بمدى سير أكبر وملامح أكثر أناقة. طرحت شركة برابوس 10 نسخ حصرية باسم Rocket 900 One of Ten وتعتمد على السيارة مرسيدس AMG GT 63 S، بسعر نصف مليون يورو.

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