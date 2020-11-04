رئيس الولاية الواحدة.. هل يلحق ترامب ببوش الأب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في أصوات المجمع الانتخابي يبدو أن المؤشرات الأولية تصب في اتجاه خسارة الرئيس دونالد ترامب.

وحال خسارة ترامب هذه الانتخابات سيصبح ثاني رئيس للولايات المتحدة يشغل المنصب لفترة رئاسية واحدة خلال 27 عاما، بعد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.



كما سينضم ترامب بذلك إلى قائمة لم يكن يرغب فيها، تضم 10 حكام سابقين للولايات المتحدة الأمريكية.

وكان آخر هؤلاء الرؤساء الذين قضوا أربع سنوات فقط في البيت الأبيض، هو الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي فاز في الانتخابات عن الحزب الجمهوري، عام 1989، بعد كان نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريجان، لفترتين رئاسيتين، لكنه فشل في الفوز بولاية جديدة في انتخابات عام 1993، وخسرها لصالح الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون.

لكن هل يتكرر ذات السيناريو أيضا بخسارة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن؟

بحسب صحف غربية فإنه خلال السباق المحتدم حاليا، لا يمكن لأحد أن يجزم بالفائز، لكنها قالت إن الكثير من المؤشرات تشي بهزيمة ترامب استنادا إلى استطلاعات الرأي.

وقال جوناثان فريدلاند، كاتب الرأي بصحيفة "الجارديان"البريطانية، إن اعتقاد البعض بأن استطلاعات الرأي لا يمكن التعويل عليها كثيرا، وما جرى في 2016 خير شاهد على ذلك، عندما تصدرت هيلاري كلينتون استطلاعات الرأي.

وأضاف أن" ما يهم حقاً هو المنافسة على الولايات المتأرجحة، ومنها ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان، وبايدن متقدم في هذه الولايات أيضاً".



وربما كانت أبرز أخطاء ترامب هي طريقة تعامل إدارته مع فيروس كورونا، حيث لم تهاونت في البداية وتركت الأمر للولايات لتحدد إجراءاتها، ما أدى إلى تفشي الفيروس بشكل كبير بين الأمريكيين، بحسب "الجارديان".

وعادت الصحيفة البريطانية لتقول إن الكثير من الأمريكيين يرون في المرشح جو بايدن طوق نجاة لسنوات ترامب، حيث يتوقعون أن يقوم بتعزيز قانون أوباما كير للتأمين الصحى، ورفع الضرائب على الأغنياء وتوفير حماية أكبر للسود والمهاجرين، إضافة إلى محاولة توسعة المحكمة الدستورية العليا بإضافة عضوين جديدين، وتوفير حماية أكبر من فيروس كورونا.

