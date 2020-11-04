رابطة تجار السيارات تكشف أسباب نقص بعض الطرازات من السوق

كتب: باسل الحلواني

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، أثرت على قطاع السيارات في مختلف دول العالم، وأدت إلى توقف غالبية مصانع السيارات عن العمل في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار الوباء.

أكد أن مصانع السيارات العالمية تعمل حالياً بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية، ما أثر على حجم الكميات المعروضة من السيارات، وبالتالي ارتفعت أسعار بعض الطرازات التي تشهد نقصاً في المعروض.

صرح بأن رابطة تجار السيارات، حذرت خلال الفترة

الماضية من ارتفاع أسعار السيارات، وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، رغم أن هذه التحذيرات كانت لصالح المستهلك المصري.

أوضح أن مصر لديها 19 مصنعاً لتجميع السيارات، جميعها تأثرت بأزمة "كوفيد-19"، وبعضها ما زال يعاني بقوة من نقص المكونات ومستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن الجائحة عطلت خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات.