هيونداي كونا الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي!

الخليج ٣٦٥ نت – من كان يظن يوماً أن السيارات الكهربائية ستكون مُثيرة وحماسية بشكل كبير في المستقبل؟ ها هي سيارة سباق كهربائية ابتكرها بطل الرالي النيوزيلندي هايدن بادون تُثبت قدرات السيارات الصديقة للبيئة، فهي سيارة كهربائية بالكامل تستند إلى هيونداي كونا الكهربائية.

يرغب بادن في المشاركة بسيارته هذه في منافسات مع سيارات الرالي التقليدية لمعرفة قدراتها الحقيقية، حيث يقول أنه يؤمن أن السيارات الكهربائية يُمكن أن تكون سريعة ورائعة وذات أداء قوي في آن واحد، ويضيف بادون أنه عمل على السيارة لمدة عامين، لإنشاء سيارة قوية مثل أسرع السيارات ذات المحركات التيربو.

أما إذا كنت تسأل عن مواصفات السيارة، فهي تمتلك أربعة محركات كهربائية ويُمكنها أن تعمل بمحركين أو ثلاثة أو أربعة من خلال ناقل حركة مزدوج، وبالرغم من أن البطاريات ثقيلة، إلا أن السيارة تزن بأكملها حوالي 1,500 كجم فقط، وتحصل على قوة تبلغ 295 حصان وعزم دوران مذهل يبلغ 1,100 نيوتن.متر، لكن يقول بادون أن السيارة ستحصل على قوة أكبر من 1,070 حصان.

في الختام، يؤكد بادون أن النسخة النهائية من السيارة ستكون جاهزة للسباق في عام 2022، لكن إذا لم تسمح الهيئة الإدارية لرياضة السيارات في نيوزيلندا لهذا الوحش الكهربائي بالمنافسة، فسيكون ذلك محبطاً بالتأكيد، ما رأيكم بالسيارة؟