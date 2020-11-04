إيلون ماسك: تيسلا كادت أن تفلس بهذا الوقت

الخليج ٣٦٥ نت – كان بدء إنتاج تيسلا موديل 3 مشكلة كُبرى لصانعة السيارات الكهربائية، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في عام 2017 ووصف المشكلة بـ “جحيم الإنتاج”، ولحسن الحظ، جرت الامور على ما يُرام بالنسبة لتيسلا، وأصبحت موديل 3 السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم مع أكثر من نصف مليون نسخة تم بيعها، وتمتلك الشركة الآن مصنع يبني موديل 3 في شنغهاي سيعمل على تزويد عشر دول أوروبية بالسيارات.

لذا باختصار شديد، لم يتم حل مشكلة إنتاج موديل 3 تماماً فحسب، بل استمرت الشركة في التوسع بوتيرة سريعة مع وجود مصنعين جديدين قيد الإنشاء حالياً، في حين كان إطلاق موديل Y خالياً من المشاكل أيضاً، لكن إذا عدنا بالزمن إلى الفترة من 2017 إلى 2019، فإنها لم تكن فترة جيدة للغاية بالنسبة لتيسلا، وهو ما أوضحه ماسك في رده على استفسار أحد متابعيه على تويتر حول مدى اقتراب تيسلا من الإفلاس التام.

حيث صرح ماسك قائلاً أن الازمة استمرت لمدة طويلة من منتصف عام 2017 إلى منتصف عام 2019 لكن أسوأ فتراتها استمرت لشهر كامل، وذلك بسبب مشاكل انتاج موديل 3، وقد توقع الكثير من المحللين سقوط تيسلا بسبب الإفلاس خلال تلك الفترة الزمنية، لكن أثبت الواقع خطأهم، حيث تبلغ قيمة تيسلا حالياً حوالي 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال)، مما أكسبها مكانة كبيرة كونها صانعة السيارات الأعلى قيمة في العالم.

في الختام، يجدر بالذكر أن تيسلا تخطط لإطلاق الاختبار التجريبي الكامل لنظام القيادة الذاتي FSD، والذي سيستمر في جمع بيانات السائق، وستحدث تحديثات جديدة كل 5 إلى 10 أيام، ويهدف ماسك إلى نشر النظام بشكل أوسع بحلول نهاية العام، ولم تكن هناك أية تقارير عن حوادث تتعلق بالنظام، وهو أمر جيد بالنسبة لتيسلا.