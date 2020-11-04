مرسيدس تنسحب من سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت مرسيدس على لسان المتحدث الرسمي باتخاذها قرار الانسحاب من سباق تطوير تقنيات القيادة الذاتية بالكامل من المستوى الخامس.
“لن ننافس في سباق لا يمكننا الفوز به”، مع العلم أن مرسيدس بالفعل تقدم أنظمة قيادة نصف ذاتية من المستوى الثالث في إس كلاس 2021 الجديدة، ولكن لن تهتم الشركة بتطوير المستويات الرابعة والخامسة من التوجيه الذاتي لسيارات الركاب.
ويُذكر أن المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس، أولا كالينيوس، بدأ باتخاذ قرارات صارمة لتوفير النفقات ووقف الاستثمار في بعض المجالات الأقل ربحية وأهمية لمستقبل العلامة.
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