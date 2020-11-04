تويوتا Mirai الهيدروجينية تغزو الأسواق بملامح أكثر أناقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة تويوتا الجيل الجديد من أيقونتها Mirai، المعتمدة على وقود الهيدروجين خلال الشهر الجاري بمدى سير أكبر وملامح أكثر أناقة.

وعن مواصفات الجيل الثاني من أيقونة الشركة اليابانية Mirai، يأتي الصالون بطول 4.98 متر، وعرض 1.89 متر، مع ارتفاع 1.47 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.92 متر.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من حليات النحاس وشاشة قياس 12.3 بوصة مع أجهزة قياس رقمية بالكامل، فضلا عن أنها تقدم 5 مقاعد بدلا من 4.

ويتمتع الجيل الجديد من Mirai بملامح تصميمية جذابة، وخطوط انسيابية، مع شبكة مبرد عريضة، وعجلات قياس 20 بوصة، كما أنها تقف على المنصة TNGA، وهو ما يمنحها زيادة في الطول والعرض.



وتعتمد السيارة على ثلاثة خزانات هيدروجين بدلا من اثنين، والتي تسع 6 كجم من الوقود، وهو ما يفترض أن يصل بالسيارة إلى مدى السير 700 كلم.

ويتوفر من طراز تويوتا Mirai فئة وحيدة للبيع بالأسواق بسعر 59 ألفا و455 دولارا، وتتميز بإطارات ذات قياس 17 بوصة، وكشافات أمامية من طراز LED.





محرك قوي

يعمل طراز تويوتا Mirai بمحرك هيدروجيني، ينتج قوة 151 حصانا، مع عزم دوران 247 لفة/قدم، وناقل بسرعة وحيدة فقط، مع نطاق سير يصل إلى 312 ميلا كحد أقصى لطاقة محركه، وقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 8.9 ثانية.

الوقود

قال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز تويوتا Mirai يستهلك بطاقته الخضراء من الوقود ما يعادل واحد جالون لكل 67 ميلا يقطعها داخل المدن أو على الطريق السريع.

وهذا الاستهلاك للطاقة يجعله على مقربة من منافسيه بالأسواق، وأبرزهم هوندا Clarity Fuel Cell الذي يستهلك بطاقته ما يعادل واحد جالون لكل 68 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 67 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

المقصورة

ومن الداخل يتمتع طراز تويوتا Mirai بشاشة معلوماتية بقياس 7 بوصات، تدعم نظام توصيل لاسلكي بالإنترنت، بالإضافة لنظام ملاحي، وراديو Sirius XM المتصل بالقمر الصناعي.

كما يتمتع الطراز بنظام صوتي مميز يتكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL، ووصلات USB.

ويفتقر طراز تويوتا لأنظمة التشغيل المميزة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ورغم ذلك تظل منظومته التقنية من أبرز المنظومات التقنية المضافة لسيارات تويوتا.

الأمن والسلامة

تتمتع تويوتا Mirai بنظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام رصد الحركة في خلفية السيارة لتنبيه السائق عند عبور المارة.

وتضم السيارة أيضا نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، والذي ينبه السائق، في حال اقتراب سيارته من السيارات حوله.

وتشمل تقنيات الأمن والسلامة في السيارة نظام أجهزة استشعار للركن في خلفية وواجهة السيارة، ونظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام الفرامل التي تفعل ذاتيا عن استشعار قرب الاصطدام.