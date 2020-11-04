أرباح "بي إم دبليو" تتجاوز التوقعات بدعم الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "بي إم دبليو" تحقيق أرباح تجاوزت التوقعات في الربع الثالث من العام الجاري بفضل انتعاش الطلب في الصين.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة التي تتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرا لها إن صافي أرباحها قفز بنسبة 17.4% إلى 1.82 مليار يورو (2.13 مليار دولار) خلال الربع حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 1.55 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان المحللون توقعوا ركود أرباح الربع الثالث بشكل أساسي.

لكن الشركة حذرت في بيانها من أنها "لا تزال تفترض أن الطلب سيتراجع بشكل كبير في جميع الأسواق الرئيسية بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات الاحتواء اللازمة".

وقالت "بي إم دبليو" إن أرباح الربع الثالث قبل احتساب الفوائد والضرائب، وهي مقياس رئيسي لأعمال السيارات الأساسية للشركة، تراجعت بنحو 16% إلى 1.92 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما تراجعت إيرادات المجموعة في الربع الثالث بنسبة 1.4% إلى 26.3 مليار يورو مع انخفاض أسهم الشركة بأكثر من 3% بعد نشر النتائج.

ومع ذلك، باعت المجموعة 676 ألف سيارة في الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

كما نما الطلب على سيارات "بي إم دابليو" بأكثر من 30% في الصين.

وبينما عزز الطلب على السيارات الكهربائية والهجين المبيعات في سوق "بي إم دابليو" المحلية بألمانيا، كان الطلب في الولايات المتحدة أضعف بكثير مما كان عليه قبل عام، بحسب ما ذكرته الشركة اليوم.