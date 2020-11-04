مرسيدس سي كلاس 2022 الجديدة كلياً تظهر بالشكل التخيلي

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الخليج ٣٦٥ نت – مع استمرار ظهور مرسيدس سي كلاس 2022 الجيل الجديد في صور تجسسية أثناء اختبارها، قام مصممون برسم صور تخيلية دقيقة قدر الإمكان للسيارة.
نعلم من الصور التجسسية أن التغييرات الخارجية ليست ثورية لتفضيل مرسيدس التحديثات الهادئة للشكل الخارجي، خاصة للمصابيح الأمامية والخلفية.
أهم التغييرات مركزة على الداخلية، والتي حصلت على تصميم مختلف تماماً عن الجيل الحالي، كما سيتم تحديث منصة السيارة لتوفير مساحة إضافية لتحريك الأقدام والتخزين.
بالطبع توقعوا أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق ونظام MBUX الجيل الجديد للمعلومات الترفيهية، ومن المنتظر تدشين السيارة العام القادم.
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