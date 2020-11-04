طرح 10 نسخ من مرسيدس AMG GT 63 S.. بتعديلات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة برابوس 10 نسخ حصرية باسم Rocket 900 One of Ten وتعتمد على السيارة مرسيدس AMG GT 63 S، بسعر نصف مليون يورو.

وتعتمد النسخة Rocket 900 One of Ten على سواعد محرك التربو المزدوج V8، لكن بفضل زيادة سعته إلى 4.5 لتر وبعض التعديلات التقنية الأخرى مثل تحسينات على نظام شحن التربو أصبحت قوته 900 حصان/1250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، والتي يتم تقليصها إلكترونيا إلى 1050 نيوتن متر، بحسب بيان الشركة الألمانية.

وتتسارع السيارة المعدلة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية بفضل هذه القوة الكبيرة، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 330 كلم/س.

وعن المظهر الخارجي الشرس تتميز السيارة الكوبيه المعدلة من خلال الجنوط المسبوكة الكبيرة قياس 21 و 22 بوصة، والتي تظهر عليها أسطوانة من ألياف الكربون الشفاف.

ونظرا لأن هذه العجلات لا تتناسب مع الهيكل القياسي، فتم تجهيز الرفارف بتوسعة مصنوعة ألياف الكربون، كما أن الرفارف الداخلية مصنوعة من مادة الكيفلار.

وتمنح البنية الأعرض من خلال بعض المكونات السيارة المزيد من الهيبة، والتي تظهر بمظهر ألياف الكربون على المآزر الأمامية والخلفية وكسوة العتبات، ويهيمن على مظهر المؤخرة الناشر والاسبويلر الخلفي.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية غاية في الأناقة من خلال التجهيزات الجلدية باللون الأسود والسجاد وأشرطة الصعود الخاصة والإضاءة المحيطية ودواسات الألومنيوم ولوحة برقم السيارة في لوحة القيادة.