ترقب افتتاح قنصلية الإمارات بالعيون.. و"الخليج 365" ترصد الاستعدادات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوجه الأنظار، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العيون المغربية، حيث تفتتح الإمارات قنصليتها، في خطوة تتوج العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وحسب مراسل ”الخليج 365” يُنتظر أن يحضر الافتتاح كل من ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربية، والسفير الإماراتي لدى الرباط العصري أحمد سعيد الظاهري، وعيسى البلوشي قنصل الإمارات في مدينة العيون.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قرارها فتح قنصلية لها بمدينة العيون الواقعة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، في خطوة وصفها العاهل المغربي الملك محمد السادس بـ"التاريخية" والداعمة للوحدة الترابية لبلاده.





قرارٌ جاء في اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، متوجا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.





وجاء افتتاح القنصلية في إطار تطوير وتعزيز العلاقات الإماراتية المغربية، وترجمة للعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين، والشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أعلى المستويات.