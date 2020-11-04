“بالصور” تنفيذ طرق بطول 100 ألف كم بأحياء شمال وجنوب مدينة جدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المهندس صالح البخاري مدير عام الطرق والجسور بأمانة محافظة جدة، عن تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة بمجموع أطوال تجاوزت الـ100 ألف كيلومتر ونحو 2.7 ألف عمود إنارة.

وأوضح البخاري أن أعمال إنشاء الطرق تشمل 5 مشاريع يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 345 مليون ريال، ومنها مشروع سفلتة ورصف وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة، وتوسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بطول 6 كم وعرض 60 متراً بهدف تحرير الحركة المرورية وإنارة الطريق بـ200 عمود إنارة، وتطوير مخططات المنح عن طريق سفلتة الشوارع الرئيسية والداخلية.

وأشار البخاري أيضاً إلى أن أحياء أبحر الشمالية تشهد تنفيذ 4 مشاريع سفلتة وإنارة، وتشمل تطوير طريق الملك سعود الذي يربط هذه الأحياء ببعضها بطول 1.2 كم وعرض 52 متراً، بالإضافة إلى سفلتة 52 شارع في حي الياقوت وتطوير شوارع حي الصواري وإنارتها.

وفيما يخص تطوير شارع عبدالله بن أوس الأنصاري، فيجري الآن تطويره بطول 5 كم وعرض 52 متر وإنارته بـ 396 عمود إنارة، بجانب سفلتة 54 شارع رئيسي وداخلي في مخطط الفيروز وتركيب 118 عمود إنارة، وتطوير الشوارع الرئيسية في مخططي الفنار والبحيرات وإنارتها.