“رد سي مول” تدشين أول محطات لشحن السيارات الكهربائية في مولات المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – بدأ رد سي مول بمدينة جدة في تجهيز محطات لشحن السيارات الكهربائية، ليكون من أوائل المولات التجارية في المملكة التي توفر هذه الخدمة؛ وذلك في إطار مواكبة أحدث التقنيات والخدمات التكنولوجية وتوفيرها لزواره.

وسيتم تركيب هذه المحطات في موقف السيارات الجديد في مبنى البوابة 4 بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، وقد تم تجهيز هذه المحطات وفق مواصفات ومعايير تقنية عالمية تتناسب مع جميع السيارات الكهربائية، وستتاح هذه الخدمة لجميع زوار المول بالمجان.

وقال المهندس الريان قدوري المدير العام لـ رد سي مول، قائلاً: “نحرص في رد سي مول على مواكبة التطورات والتكنولوجيات الحديثة والذكية وتوفيرها لزوارنا، انطلاقاً من التزامنا ودعمنا لأهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة السعودية نحو تحقيق مرحلة تنموية جديدة واقتصادٍ وطني مزدهر.. ونحن سعداء بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الرائدة”.

ومن جانبه صرح الأستاذ عبد الرؤوف الحافظ مدير التسويق الأول لرد سي مول في ذلك: “حرصنا أن نكون السباقين في تجهيز وتوفير محطات لشحن السيارات الكهربائية داخل المول كواحدة من الخدمات الجديدة المقدمة من رد سي مول لعملائه، لتضاف إلى العديد من الخدمات المميزة الأخرى التي يحرص المول على توفيرها لجميع زواره وتقديم كل ما هو جديد من خدمات حصرية ومميزة”.