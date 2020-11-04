باحث سياسي يستبعد الحسم السريع للانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع كبير الباحثين بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عدم الحسم السريع لانتخابات أمريكا، مشيرا إلى أن فلوريدا وبنسلفانيا سيحددان الفائز.

ولم يستبعد الدكتور ديفيد بولوك في تصريحات لـ"الخليج 365" حدوث "نقاش داخلي" يسبق إعلان ساكن البيت الأبيض الجديد، حيث سيستغرق تحديد الفائز نحو يومين أو ثلاثة.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مبشرة، وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية.

وأضاف ترامب، خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة أرلنجتون بولاية فرجينيا، أن إدارته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، محذرا من تأخير إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "أمر خطير للغاية".

مفاجآت في النتائج

ورغم أن الاستطلاعات تظهر تقدم جو بايدن، بفارق نحو 10% تقريبا عن دونالد ترامب، إلا أن ديفيد بولوك لم يستبعد حدوث "مفاجآت في نتائج بعض الولايات".

وقال بولوك إن "نتائج الانتخابات لن تكون واضحة قبل يومين أو ثلاثة، وسنرى نقاشا حادا داخليا بالنسبة للنتائج دون تحديد واضح للفائز".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، استبعد أيضا أستاذ القانون بجامعة ولاية أوهايو أدوارد فولي، معرفة الفائز الرسمي في الانتخابات الأمريكية يوم التصويت.

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ونبه كبير الباحثين في معهد واشنطن إلى وجود انقسام واضح بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميتشجان وفلوريدا.

ورجح "بولوك" أن من سيفوز في بنسلفانيا أو فلوريدا سيكون هو الأقرب للفوز بالرئاسة؛ خاصة أن النتائج في الولايات الأخرى محسومة بشكل كبير.

وقال إن ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكونيكتكت، وديلاوير، وهاواي، وألينوي، وميريلاند، تصوت على الأرجح للديمقراطيين، في حين أن ولايات مثل تكساس وأوكلاهوما وألاباما، وكينتاكي، ولويزيانا تصوت للجمهوريين، فيما هناك انقسام كبير بين الحزبيين في ولايات مثل فلوريدا وبنسلفانيا وميشيجان.

وولاية فلوريدا لديها 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وصوتت في انتخابات 2008 و2012 لصالح الرئيس السابق باراك أوباما، مقابل تصويتها لترامب عام 2016.

أما بنسلفانيا فلها 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وصوتت في انتخابات عامي 2008 و2012 لصالح أوباما، لكنها صوتت في انتخابات 2016 لصالح ترامب بفارق 44 ألف صوت من أصل أكثر من 6 ملايين.

ويحتاج المرشح للفوز بالرئاسة الأمريكية إلى أصوات 270 من 538 مندوبا يشكلون إجمالي أعضاء المجمع الانتخابي في الولايات الخمسين.

وتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع، للاختيار بين المرشح الجمهورية دونالد ترامب ومنافسه الديمقرطي جو بايدن في انتخابات تاريخية تشهدها البلاد وسط انقسام شديد.