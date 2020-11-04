مؤشرات أولية.. ترامب يفوز في إنديانا وكنتاكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي في 6 ولايات أمريكية بما فيها جورجيا.

وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب في عملية تستمر حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلّي.



وتظهر النتائج فوز ترامب في كل من ولايتي إنديانا وكنتاكي، كما يتقدم في فلوريدا وبنسلفانيا.

ويتقدم بايدن في فلوريدا وفيرمونت ونيوهامبشير.

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وبعد حملة انتخابية عاصفة كشفت عمق الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة.

وجورجيا إحدى الولايات الحاسمة في السباق بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

تدفق الأميركيون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، دون أن تظهر أي علامات على وجود مشكلات في مراكز الاقتراع كان البعض يخشى حدوثها عقب حملة ساخنة اتسمت بخطاب استفزازي.

وقبيل يوم الانتخابات، كان ما يزيد قليلا على 100 مليون أميركي قد صوتوا مبكرا بالفعل إما شخصيا أو عن طريق البريد، وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية بجامعة فلوريدا، فيما يرجع إلى مخاوف من ازدحام مراكز لاقتراع خلال جائحة كورونا وكذلك إلى الحماس الشديد.