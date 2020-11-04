إنفينيتي تطلق "QX80 2021".. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني

تستعد عملاق صناعة السيارات الفارهة إنفينيتي، لإطلاق سيارتها الجدييدة رباعية الدفع QX80، والتي تضم تجهيزات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة ترسخ مكانتها الفاخرة، في منطقة الشرق الأوسط.

وتضمن السيارة باقة متنوعة من الكماليات والإضافات، أبرزها الجيل الأحدث من نظام إنفينيتي اللمسي للترفيه والمعلومات، والنظام الفاخر للترفيه ومعلومات داخل السيارة بشاشتين فائقتي الوضوح، وخرائط ثلاثية الأبعاد، وقدرات الدمج مع نظامي "آبل كار بلاي" و"آندرويد أوتو"، فضلا عن نظام Bose Performance Series من 17 سماعة لصوت عالي الدقة وتكنولوجيا الصوت

المحيط.

كما سيتم إطلاق نسخة "بلاك إديشين" جديدة من السيارة، تتمتع بتصميم خارجي يضم خطوط الكروم الغامق بشكل يبرز الشبك المعدني والمصدم والرفرف الجانبي وأغطية مرايا الأبواب والشريط الخلفي، والذي يدعمه إضافة الإطارات بالكروم الشبكي الغامق بعرض 22 بوصة.

ويأتي التصميم بعدة ألوان مميزة، وهي الجرافيت والبني الغامق والبني الفاتح مع لمسة تزيينات من خشب الدردار الفحمي.

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وتضم سيارة "QX80" 2021 مجموعة من تكنولوجيا مساعدة السائقين، من

بينها التدخل عند النقطة العمياء، والتنبيه عند مغادرة المسار، ومساعد التحكم بالمسافة، ونظام ذكي محدث للقيادة الآلية، في حين ستعزز أنظمة "آبل كار بلاي" و"آندرويد أوتو" من قدرات الربط في السيارة.

وتعتبر "QX80" 2021 سيارة رباعية الدفع بالحجم الكامل والرائدة ضمن طرازات سيارات انفينيتي، حيث تجمع بين الأبعاد الجريئة والتصميم الخارجي القوي وبين المقصورة الداخلية الواسعة، التي تتسع لـ 7 أو 8 ركاب.

وزودت السيارةبمحرك هائل القوة مكون من 8 أسطوانات سعة 5.6 لتر يدفع المحورين الأمامي والخلفي، وتتميز السيارة بمهارة أدائها في مختلف ظروف القيادة.

كما يوزع صندوق تروس أوتوماتيكي من سبع سرعات العزم واحتياطات الطاقة لضمان توفير الشعور بالثقة خلف المقود.