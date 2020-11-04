زيادات تتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه على فورد فيوجن 2020

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة أوتوجميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، عن زيادة سعرية على السيارة فورد فيوجن، موديل 2020.



وتتراوح الزيادة السعرية لـ"فيوجن"، مابين 15

آلاف جنيه، حتى 25 ألف جنيه، على جميع فئات السيارة التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات، حيث ارتفعت الفئتين الأولى والثانية بنحو 15 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنحو 17 ألف جنيه، والرابعة بـ 25 ألف جنيه.



ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات فورد فيوجن 2020 بعد الزيادات الأخيرة.