زيادات تتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه على فورد فيوجن 2020

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة أوتوجميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، عن زيادة سعرية على السيارة فورد فيوجن، موديل 2020.
آلاف جنيه، حتى 25 ألف جنيه، على جميع فئات السيارة التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات، حيث ارتفعت الفئتين الأولى والثانية بنحو 15 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنحو 17 ألف جنيه، والرابعة بـ 25 ألف جنيه.
وتتراوح الزيادة السعرية لـ"فيوجن"، مابين 15
ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات فورد فيوجن 2020 بعد الزيادات الأخيرة.
|الفئة
|السعر
|الأولى
|454900 جنيه
|الثانية
|504900 جنيه
|الثالثة
|556900 جنيه
|الرابعة
|589900 جنيه
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