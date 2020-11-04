تعرف على أحدث سيارة كهربائية من هيونداي

كتب: باسل الحلواني

تعتزم عملاق صناعة السيارات الكوريية الجنوبية هيونداي، طرح أصغر سياراتها الكهربائية على مدى تاريخها.



ويعادل المحرك الصغير للسيارة الجديدة اثنين من محركي الدينامو (DC) ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 7 كم / ساعة والتي سيستمتع بتجربتها أفضل السائقين في العالم.



وتأتي السيارة الجديدة بتصميم فريد ومبتكر، يُعد بمثابة ثورة هائلة في حجم السيارات الكهربائية، يؤكد على ريادة هيونداي في صناعة السيارات الكهربائية.



يعتمد التصميم الخارجي لهذه السيارة الكهربائية الصغيرة على مفهوم EV

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"45" الذي سبق أن قدمته هيونداي في عام 2019 في معرض السيارات الدولي (IAA) في فرانكفورت.



ويتوافق تصميم "مصباح المكعب الحركي" المميز لـسيارات "45" الكهربائية مع شكله الجانبي السلس لتقديم هذه السيارة المبتكرة، التي لم تتم تسميتها بعد، والتي تتميز باللون الأزرق الخارجي مع لمسات برتقالية تضفي المزيد من الأناقة والجاذبية عليها.



واستوحى مصممو هيونداي الإلهام من رياضة السيارات

عند تصميم هذه السيارة الجديدة، من خلال وضع مقعد واحد فقط في منتصف السيارة، لتعزيز ثقة السائق أثناء القيادة.



وتماشيا مع تصاميم 45 للشركة قامت هيونداي بتصميم هذه السيارة الفريدة من مادة صديقة للبيئة تقليدية (الخشب)، ولازالت هذه السيارة الكهربائية الجديدة لا تحتوي على نطاق قيادة مصنّف رسميا حتى الآن، ولكن يُعتقد أن ضحك السائق يغذي السيارة للسفر لمسافة أبعد بناء على تقنية التحكم في السيارة التكيفي العاطفي (EAVC).



وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا حول كيفية تقديم هذه السيارة الكهربائية الفريدة من نوعها تجربة تنقل فريدة لعملاء الشركة من الشباب.

