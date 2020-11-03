مواصفات وأسعار تويوتا CH-R موديل 2021.. أصغر SUV يابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات الـ SUV صغيرة الحجم، تطرح تويوتا اليابانية ضمن أسطولها لعام 2021، نسخة حديثة من طرازها المميز C-HR.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، تشمل قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها.

الجديد بنسخة 2021



وعززت تويوتا من قدرات أنظمة الأمن والحماية التي تطرحها لنسخة 2021 من أصغر سيارة SUV ضمن أسطولها، وهي طراز C-HR.

تطرح السيارة بنسختها الجديدة بنظام أمن استشعار متطور، يحمل اسم Safety Sense 2.0 من تطوير ماركة تويوتا نفسها.





الأسعار

تتوافر نسخة 2021 من طراز تويوتا C-HR بـ3 فئات للبيع، الفئة الافتتاحية باسم LE بسعر 22,620 ألف دولار، من بعدها تأتي فئة XLE، التي ستطرح بسعر 24,655 ألف دولار، من بعدها فئة Nightshade Edition التي ستتوفر للبيع بتكلفة 24,245 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة Limited التي ستطرح بسعر 27,675 ألف دولار.

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المحرك

وستتوفر نسخة 2021 من طراز تويوتا C-HR بمحرك رباعي، بناقل سرعة أوتوماتيكي من فئة CVT.

استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود، فإن طراز C-HR، سيتسهلك من الوقود جالون لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.





المساحة الداخلية

ومن الداخل، يتوفر بالطراز مساحة تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد الأقدام تصل لـ 43,5 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.1 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة تصل لـ 31.7 لامتداد الأقدام اسفل المقاعد، ومساحة تصل لـ 38.3 بوصة، لامتداد الرأس للأعلى.

التقنيات

ويحظى طراز تويوتا C-HR بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات عبر ضبط السرعة.