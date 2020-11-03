موجز الخليج 365 للسيارات.. ثورة كهربائية وأرخص بيك آب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت شركة هيونداي النقاب عن أصغر سياراتها الكهربائية على الإطلاق؛ والتي يتوقع أن يحدث الطراز ثورة في حجم وصناعة السيارات الكهربائية.

"عائدون من الموت"، هكذا وصف موقع "أوتو كار" مجموعة مميزة من موديلات السيارات تمت إعادة تصنيعها، بعد أن أدى إفلاس مصانعها إلى كتابة شهادة وفاتها.

يترقب عشاق شاحنات البيك آب طرح مجموعة مميزة من الموديلات مع بداية عام 2021 من مختلف الماركات العالمية.

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طرحت شركة إنفينيتي السيارة QX80 رباعية الدفع الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تضم تجهيزات جديدة وتكنولوجيا مبتكرة ومواصفات أنيقة، إضافة إلى إطلاق نسخة "بلاك إديشين" الجديدة منها.

كشفت شركة هوندا اليابانية عن النسخة الأحدث لعام 2020 من طرازها المميز HR-V ضمن فئات SUV العائلية.

أعلنت شركة نيسان عن طرح نسخة 2021 الأحدث من طرازها المميز "ماكسيما" ضمن فئات سيدان.

وضعت فولكسفاجن عشاق سيارتها في ورطة بفعل طرح النسخة الجديدة لـ2021 من طراز "جيتا" بقدراتها المميزة، فماذا تشتري؟