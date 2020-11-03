ولاية أمريكية تفرض ربط أحزمة الأمان بالمقاعد الخلفية

الخليج ٣٦٥ نت – هناك قانون جديد لأحزمة الأمان دخل حيز التنفيذ بدءً من الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر في ولاية نيويورك، حيث يفرض القانون على جميع ركاب المقاعد الخلفية ارتداء حزام الأمان، بما في ذلك ركاب خدمات مشاركة الركوب.
ولتحليل القانون الجديد، فقد قالت سيندس دورت، مُعلمة حماية الركاب في جامعة كورنيل، أن نيويورك تنضم إلى 30 ولاية أخرى طبقت قوانين مماثلة، فحتى فرض هذا القانون الجديد، لم يكن يُطلب من الركاب الأكبر من 16 عاماً ارتداء أحزمة الأمان في المقاعد الخلفية.
الجدير بالذكر أن ارتداء أحزمة الأمان يقلل من خطر الإصابات القاتلة لركاب السيارة في المقعد الأمامي بنسبة 45%، وخطر الإصابة المتوسطة بنسبة 50%، وبالنسبة لراكبي المقاعد الخلفية في سيارات الاس يو في، فإن أحزمة الأمان تمنع الوفاة بنسبة 73%، وذلك وفقاً لـ لجنة السلامة المرورية NHTSA.
وأضافت اللجنة أن 30% من وفيات الطرق السريعة في نيويورك شملت ركاباً لم يرتدون أحزمة الامان، ووفقاً لإحصاءات عام 2017، فإنه من بين 37,133 شخصًا لقوا مصرعهم في حوادث السيارات، 47% منهم لم يكونوا يرتدون حزام الأمان، كما تم إنقاذ ما يقدر بـ 14,955 شخصًا بواسطة أحزمة الأمان.
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