“العيسائي للسيارات” تطرح “أتراج” 2021 من “ميتسوبيشي” في السوق السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت شركة العيسائي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في المملكة العربية السعودية، السيارة “أتراج” موديل 2021 السيدان صغيرة الحجم.

وبهذه المناسبة، قال بندر العيسائي، المدير العام التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات: “(أتراج) وعن تجربة ناجحة خلال العامين المنصرمين أثبتت بأنها تتسق مع أنماط الحياة العصرية في المدينة بما تحمله من مواصفات تتسم بالجاذبية والعصرية، مع هيكل خفيف الوزن بتصميم متطور، ومقصورة داخلية معدّلة، إلى جانب العديد من المزايا العملية المتقدمة والتي تتسم بسهولة الاستخدام، فضلاً عن الكفاءة الاستثنائية في استهلاك الوقود.

وأضاف: “إلى جانب ما تتسم به “أتراج” من حجم ملائم يفي بمتطلبات الباحثين عن سيارة انسيابية أثناء القيادة ذات مواصفات عملية، فهي تتمتع بكفاءة لا مثيل لها من حيث كفاءة الوقود، ومزايا أمان شاملة، علاوة على تصميم متطور يتناغم مع تطلعات العملاء لاقتناء سيارة ذات معايير لا تقبل المساومة”.

وأكد أن السيارة جاءت كواحدة من طرز المركبات الرئيسية التي تستهدف عملاء قطاع التجزئة للشركة وتأخذ في الاعتبار التباين في تطلعات العملاء، وبالتوازي مع ذلك ركّزت الشركة كذلك على أن تتوائم هذه الفئة مع أهداف وتطلعات شركاءها من قطاع الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وأشار الاستاذ/ بندر العيسائي إلى أن “أتراج” جاءت لتضمن تحقيق قيمة استثنائية للعملاء على اختلاف الشرائح، وكلفة إجمالية تتوائم مع جوانب الدخل المختلفة، دون المساس بعنصر الكفاءة الذي لا يُضاهى في اقتصاد الوقود. هذا وحظت السيارة بعناية واهتمام واضحين وبكامل التفاصيل بدقة متناهية من حيث التقنيات المتطورة التي تميزت بها، لتلبية تطلعات العملاء في المملكة العربية السعودية والذي تجسد في تزويدهم بسيارة اقتصادية وعصرية ذات سعر ملائم ومساحة داخلية ملائمة للأسرة الصغيرة.

التصميم الخارجي

أعيد تصميم “أتراج” الخارجي بالكامل استناداً إلى مفهوم “إثراء هندسة التصميم”، من ابتكار “ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن”، بهدف إبراز إطلالة مميزة تعبّر بوضوح عن الطابع الرياضي الرشيق والثبات على الطريق في ذات الوقت. ويجسد الشكل الخارجي الجديد للسيارة مبادئ “ميتسوبيشي” المتفردة في هندسة التصميم، كما ينسجم مع العناصر المبتكرة التي تشتهر بها قائمة طرازات الشركة اليابانية.

وتضفي الخطوط الرياضية الانسيابية السلسة مع الشبك الأمامي الجريء المطلي بالكروم على “أتراج” شكلاً أكثر رشاقة. أما المصابيح الأمامية LED المحسّنة، إضافة إلى المصابيح النهارية، فتجعل الواجهة الأمامية تبدو أكثر ثباتاً واتزاناً، وتسهم المصابيح الخلفية LED للسيارة، والمصد الأفقي القوي في تعزيز خطوط التصميم الحادة.

تم تزويد السيارة بعجلات ألمنيوم 15 بوصة بتصميم جديد بلونين مختلفين، بما يعكس مستويات الأداء المحسنة للسيارة ويضمن مظهراً أكثر جاذبية لافتاً للأنظار.

ويبلغ طول قاعدة عجلات “أتراج” السيدان 2,550 متر، والطول الإجمالي للسيارة 4,305 متر، والعرض 1,670 متر، والارتفاع 1,515 متر.

مستويات أداء متميزة

تم تجهيز أتراج بمحرك MIVEC عالي الاستجابة سعة 1,2 ليتر، يتألف من ثلاث اسطوانات ينتج قوة (78 حصاناً) عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى 100 نيوتن/ متر عند 4000 دورة في الدقيقة. وبفضل ناقل الحركة الأتوماتيكي بـ6 سرعات CVT (ناقل الحركة المتغير باستمرار) مع تقنيةINVECS-III ، نتج عنه تحقيق كفاءة استثنائية في توفير الوقود تبلغ 23.4 كم / ليتر.

كما يجعل نصف قطر الدوران الرائد في “أتراج” القيادة على المنعطفات الحادة وركن السيارة أمراً في غاية السهولة، حيث تحظى بنصف قطر دوران يبلغ 4,8 متر.

المقصورة الداخلية

تتميز “أتراج” الجديدة بتصميم حديث أكثر رحابة ضم مواد وتصميمات جديدة لقماش المقاعد، ومسند ذراع قابل للتعديل، ومواد من النسيج وألياف الكربون المنقوش على الحواف الداخلية للأبواب. علاوة على ذلك؛ يشمل التصميم الداخلي لوحة عدادات شبه عالية التباين مع مواد من ألياف الكربون المنقوش. وتم التركيز في تصميم السيارة أيضاًعلى تقليل الضوضاء في المقصورة الداخلية، بما يضمن قيادة هادئة ومريحة.

يتور أيضاً في بعض الخيارات من السيارة نظام صوتي مع شاشة كبيرة مقاس 7 بوصات تعمل باللمس يمكن توصيلها مع الهواتف الذكية(SDA) مما يجعل عملية بتشغيل ملفات الموسيقى والاستماع للمكالمات من خلال الأوامر الصوتية سهلاً للغاية، ويعتبر نظاماً مثالياً لإجراء المكالمات بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالموسيقى أثناء القيادة. ويضم (SDA) أيضاً نظام “أبل كار بلاي”، و”أندرويد أوتو”، اللذان يتيحان الاتصال بهواتف “آي فون” و”أندرويد” لتشغيل سهل وسلس للخرائط والموسيقى وإجراء واستقبال المكالمات والرسائل وغير ذلك الكثير من خلال المساعد الافتراضي، لتوفير قياد أكثر متعة وأماناً للسائق.

مزايا السلامة النشطة والكامنة

تم تجهيز “أتراج” بحزمة كبيرة من مزايا الأمان النشطة بما في ذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة(EBD) ، ونظام الفرملة المساعدة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات(TPM) ، ونظام التحكم النشط بثبات السيارة (ASC)، إضافة إلى نظام التحكم المساعد لصعود المرتفعات (HAS) .

أما مزايا السلامة الكامنة بها فتسهم خصائص امتصاص الصدمات الموجودة في السيارة في تعزيز تدابير السلامة، حيث جاء تصميم هيكل “أتراج” بشكل متطور مُعززاً لعنصر الأمان أثناء التصادم (RISE) لا سمح الله، يمتص الطاقة الناتجة عن الاصطدام من ابتكار “ميتسوبيشي موتورز”، إلى جانب تزويد السيارة بإطار هيكل عالي القوة والمتانة، بما يضمن تعزيز جوانب الأمان وتوفير الحماية في حالة وقوع اصطدام. وتشمل مزايا الأمان الكامنة الأخرى وسائد هواء SRS للسائق والركاب، وكذلك شدادات لأحزمة الأمان.

الألوان المتوفرة

تمت إضافة اللون الأبيض اللؤلؤي الجديد لباقة ألوان السيارة، لتتوفر “أتراج 2021” بثمانية ألوان نابضة بالحيوية للتصميم الخارجي بما فيها، الأحمر المعدني، والأحمر الخمري اللؤلؤي، والأزرق المتوسط ميكا، والرمادي التيتانيوم المعدني، والفضي المعدني المميز، والأسود ميكا، والأبيض الناصع.