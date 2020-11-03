الجميح تعلن رسمياً وصول تاهو ويوكون 2021 إلى السوق السعودي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة الجميح للسيارات؛ وكلاء سيارات جنرال موتورز في المملكة رسمياً وصول الموديلات 2021 من سيارتي شفروليه تاهو وجي إم سي يوكون إلى السوق السعودي خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في معارض الشركة الرئيسية في الرياض وجدة، وسط حضور من جانب الإعلام المتخصص في قطاع السيارات وعملاء الشركة، واشتمل الحفل على بث مباشر موحد لتدشين سيارة شفروليه تاهو في منطقة الشرق الأوسط تم عرضه أمام الحضور بالتزامن مع البث في باقي دول المنطقة، حيث قدمت شركة جنرال موتورز شرحاً متكاملاً عن المواصفات الحديثة التي تم إضافتها على الموديلات الجديدة، والتي تضمّن عدد منها تغييراً كبيراً في المواصفات على سيارة شفروليه تاهو، وأنها أصبحت فعالة على الطرق غير الممهدة أو المناطق الرملية، حيث غيّر التطوير الكبير في الموديل الجديد المفهوم التقليدي عن سيارة شفروليه تاهو من سيارة مخصصة فقط للعائلة إلى سيارة أكثر جرأة ومغامرة في مختلف الظروف والطرقات.

وعقب التدشين الإقليمي لسيارة شفروليه تاهو أعلنت شركة الجميح للسيارات أيضاً عن دخول سيارة جي إم سي يوكون للسوق السعودي، حيث ترتقي الطرازات الحديثة من سيارات جنرال موتورز بالفخامة والجودة إلى مستوى جديد من التصميم الخارجي الجريء إلى التصميم الداخلي المحسّن، واهتمت جنرال موتورز بكل تفصيل في طرازات مركباتها وزوّدتها بالتكنولوجيا المتطورة وأحدث ما توصلت إليه الهندسة لتكون سيارتها دليلاً متجدداً على أصالتها وقدرتها الفائقة.

وبهذه المناسبة أوضح المدير التنفيذي لعماليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات الأستاذ وليد الجميح بأن إعلان الوصول الرسمي للموديلات الجديدة للسوق السعودي يظهر بوضوح حرص شركة جنرال موتورز على التطوير المستمر لما تقدمه ليكون في مستوى تطلعات عملائها حول العالم، مؤكداً اعتزاز شركة الجميح بأن تكون وكيلاً لهذه الشركة العملاقة في المملكة، وأضاف أن سيارتي شفروليه تاهو وجي إم سي يوكون حققتا نجاحاً كبيراً في السوق السعودي طيلة الأعوام الماضية لأنهما تلبيان كافة احتياجات المجتمع السعودي مما يضعهما على رأس هرم السيارات من فئتهما، وهو الأمر الذي تم تعزيزه في الموديلات الجديدة التي شهدت إضافة العديد من المميزات والتحسينات الداخلية والخارجية التي أعطت سيارتي تاهو ويوكون إطلالة جديدة أكثر تميزاً .



وفي كلمته أثناء الحفل الرسمي في مدينة الرياض رحب المدير الإقليمي للعمليات في وكال الأستاذ مساعد الجميح بالحضور لاحتفال الشركة وبوصول السيارات الحديثة إلى السوق السعودي، كما رحب بالعملاء في معارض الشركة، مؤكداً بأن فريق العمل داخل المعارض سوف يكونون سعداء بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة الممكنة، والتعريف بشكل وافٍ عن الموديلات الحديثة 2021 من سيارتي شفروليه تاهو وجي إم سي يوكون، وأضاف قائلاً: “انتظر عملاؤنا بفارغ الصبر هذه اللحظة التي نعلن فيها عن وصول سيارتي جي إم سي يوكون وشفروليه تاهو رسمياً إلى السوق السعودي، ومن منطلق منظور إستراتيجي تتطلع من خلاله شركة الجميح لعلاقة مستدامة مع العملاء، والحفاظ على ثقتهم التي نعدها أغلى ما نملك تضع الشركة دائماً على رأس أولوياتها تقديم أفضل الخدمات لعملائها فيما بعد البيع، وذلك من حيث التوسع في افتتاح مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار التي نحرص أن تكون متوفرة بشكل دائم أمام ملاك سيارات جنرال موتورز“.