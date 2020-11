شقق فاخرة سعر إحداها 43 مليون ريال بتصميم استون مارتن!

الخليج ٣٦٥ نت – اشترك صانعوا السيارات في عدد لا يُحصى من الصناعات الجانبية، حيث عقدوا شراكات وتعاونات من أجل صنع منتجات فريدة من نوعها، ومن جانبها، قامت أستون مارتن مؤخراً بالدخول في شراكة مع المهندس المعماري الشهير السير ديفيد أدجاي لتصميم خمسة شقق فاخرة في نيويورك مع سيارة DBX لكل شقة منهم.

تقع الشقق الخمسة في الطابقين 59 و60 في بناية 130 William في مدينة نيويورك، وتتميز بمساحات واسعة ومطبخ بخزائن إيطالية من خشب البلوط الأسود، واستخدام الرخام بكثافة فيه، كما تتميز غرفة النوم الرئيسية بأثاث من Formitalia وخزانة ملابس واسعة.

يُمكن للمنازل المكونة من غرفتي نوم أو ثلاثة تخصيص واحدة منهم لأن تُصبح غرفة محاكاة للسباقات أو مكتب أو مكتبة، حيث توفر أستون مارتن تصميمات مكاتب ومكتبات كلاسيكية متنوعة، والتي تشتمل على كرسي Eames الكلاسيكي ورفوف خشبية سوداء وجدران رخامية، وفي الحمام، تم استخدام الرخام للحوض وأحواض التزيين المزدوجة، بالإضافة إلى مقصورة دش فاخرة.

في الختام، سيحصل مالكي كل شقة منهم على سيارة DBX SUV مخصصة أيضاً، حيث ستتميز بتطعيمات من خشب اللوز الصلب، وتنجيد جلدي أخضر، ولمسات برونزية، وألمنيوم أسود مؤكسد، ومن بين الشقق الخمسة، يوجد اثنان بسعر 10.5 مليون دولار (39.4 مليون ريال) و11.5 مليون دولار (43 مليون ريال)، وتتراوح تكلفة المنازل الثلاثة الأخرى بين 3.98 مليون دولار (15 مليون ريال) و10 مليون دولار (37.5 مليون ريال).

