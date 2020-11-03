فولكسفاجن "جيتا" 2021 تضع عشاقها في ورطة.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت فولكسفاجن عشاق سيارتها في ورطة بفعل طرح النسخة الجديدة لـ2021 من طراز "جيتا" بقدراتها المميزة، فماذا تشتري؟

وجاء أبرز ما أضافته فولكسفاجن من تعديلات على نسخة 2021 من جيتا، هو تكلفة الفئة الافتتاحية، برفعها بحوالي 450 إلى 500 دولار، لإضافة أنظمة الأمن المساعدة للسائق وفق موقع "كار اند درايفر".

الأسعار



ذكر الموقع أن نسخة 2021 من فولكسفاجن جيتا، يتوفر منها للبيع 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز تتوفر بسعر 19,990 ألف دولار، ثم فئة R-Line التي تتوفر بسعر 23,790 ألف دولار، ثم فئة SE، التي تطرح بسعر 23,890 ألف دولار، ثم فئة SEL التي تطرح بسعر 26,740 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SEL Premium التي تطرح بسعر 29,040 ألف دولار.

الفئة الأبرز

وكشف الموقع عن أن أفضل فئة من ضمن فئات الطراز، ينصح خبرائه بشراءها هي فئة R-Line التي تتوفر بتكلفة 23,790 ألف دولار، كونها تتوسط الفئة الافتتاحية، والفئات المتقدمة من الطراز، وتحظى في الوقت نفس بغالبية الكماليات التقنية المتوفرة في الفئات المتقدمة، مثل الكاميرا الخلفية المزودة بنظام استشعاري لرصد الحركة، ومن الداخل تحظى أيضا هذه الفئة ببعض السمات المرفهة مثل الجلد الفخم من نوع faux-leather الذي يكسو الصالون الداخلي بها.





المحرك

تتوفر كافة فئات الطراز بمحرك توربيني رباعي بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة 147 حصانا، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل اسهلاكه للوقود، فإن فولكسفاجن جيتا، تستهلك من الووقد معدل جالونا لكل 30 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.





الصالون الداخلي

من الداخل يتوفر طراز فولكسفاجن "جيتا" 2021 بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة أسفل المقاعد لامتداد القدم تصل لـ 41.1 بوصة، ومساحة للاعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.5 بوصة، وبالمقاعد الخلفية، تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الاقدام تصل لـ 37.4 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 37.2 بوصة.

التقنيات

ويتوفر الطراز بنسخته لعام 2021 بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات تعمل باللمس، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية إنترنت لاسلكي، وأيضا خاصية شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، وكاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام الكشافات الأمامية بعيدة المدى التي تفعل في حالات القيادة بالظلام.